“Come hai potuto?!”. Emanuela Tittocchia, viene fuori la brutta verità su Francesco Chiofalo. È tutto nero su bianco

Emanuela Tittocchia su tutte le furie. Nelle ultime settimane tanti i pettegolezzi su Francesco Chiofalo e l’ex naufraga Drusilla Gucci, partiti insieme per la Turchia. Tante le foto che ritraggono i due insieme, ma Emanuela Tittocchia non può più tacere. La verità esce allo scoperto con tutta l’amarezza del caso. La lettera di Emanuela Tittocchia è la prova di una grande delusione subita.

Una relazione interrotta bruscamente da Francesco Chiofalo: questo l’incipit del racconto di Emanuela Tittocchia che non riesce a tarttenere più la rabbia e la delusione. Pare che sia stato proprio Francesco Chiofalo a non fornire alcuna plausibile spiegazione sul suo allontanamento. E l’ex volto molto amato da tutti dell’Isola dei Famosi ha rivelato tutto su DiPiù.

“Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale? E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?”.





Una lettera che Emanuela Tittocchia decide di scrivere di proprio pugno e indirizzare proprio a Francesco Chiofalo che non ha perso tempo per non dare più notizie e volare insieme a Drusilla Gucci per vivere insieme una vacanza in Turchia. Emanuela Tittocchia afferma che a cominciare il gioco di seduzione sui social sia stato proprio Chiofalo che, dopo una serata romantica, è riuscito a strapparle persino un bacio.

Una donna ‘tradita’, ecco la sensazione provata da Emanuela Tittocchia, mentre nelle ultime settimane lo stesso Francesco Chiofalo non ha avuto alcun timore nel confermare la frequentazione con Drusilla: “Confermo, ci stiamo conoscendo! Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.