“So quello che ho visto”. GF, la nuova bomba su Biagio D’Anelli mette in allarme Miriana Trevisan

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono conosciuti al GF Vip 6. Nella Casa è scoppiata la passione: prima le chiacchiere, poi gli abbracci quindi i baci e nessuno dei due che riusciva a togliere lo sguardo dall’altro. Poi è arrivata l’eliminazione per Biagio D’Anelli e la relazione si è interrotta. Ma dall’esterno il ragazzo ha sempre detto di voler aspettare l’ex ragazza di Non è la Rai. E a quanto pare appena il reality sarà finito per loro inizierà una nuova avventura.

Biagio D’Anelli ha anche accettato di fare la quarantena per poter rientrare in Casa e rivedere Miriana Trevisan. L’ha sorpresa anche a San Valentino. Ha scritto una lettera per la sua Miriana Trevisan: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo”. E prosegue: “Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me”, ha scritto Biagio D’Anelli facendola emozionare.

Nelle ultime ore Emanuela Tittocchia, ex storica di Biagio D’Anelli, ha rilasciato un’intervista al magazine Vero in cui ha fatto una segnalazione sull’ex gieffino: “Penso non abbia lasciato la sua compagna, Silvana Curcio, so che è andato pure in Germania a parlare con i suoi genitori e si sentono ancora…”. In questo modo ha anche voluto mettere nuovamente in guardia Miriana perché è sicura che Biagio userebbe le persone a suo piacimento: “Ti fa credere quello che vuole…”.





Il giornalista di Vero ha poi chiesto a Emanuela Tittocchia se crede in questo amore sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. L’attrice non solo ha risposto negativamente, ma ha anche colto la palla al balzo per attaccare duramente il suo ex Biagio D’Anelli: “Ma no…Miriana è bella e carismatica: gli piace, ma come tutti i narcisisti è talmente concentrato su sè stesso che lui fa quello che gli serve, non quello che sente nel cuore…”.

Infine durante l’intervista si è parlato dell’argomento che sta catalizzando l’attenzione di tutti in questo GF Vip 6: il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “Penso che all’inizio si sia avvicinato a Soleil per strategia…” Successivamente non ha però fatto mistero di credere che l’attore sia rimasto colpito dal fascino della bella influencer: “Poi è rimasto colpito…A lui Soleil piace davvero, ha spinto ed è rimasto intrappolato…”.