“Salta tutto”. Mediaset ha deciso, per Elisabetta Gregoraci la delusione è enorme. Il suo nome era in cima alla lista

Elisabetta Gregoraci ha ripreso in mano le redini di Battiti Live, la kermesse musicale organizzata da Mediaset e Radio Norba. Lo ‘riprende, perché Elisabetta conduce il programma sin dal 2017. Nella puntata del 13 luglio aveva sfoggiato un vestito audace, firmato Marco Bologna. Un abito della collezione autunno-inverno 2021/2022. Un modello a balze con la gonna asimmetrica, davanti corta, dietro con un mini strascico, che mettono in mostra le gambe lunghe e snelle della soubrette.



Sulla parte superiore il vestito ha le maniche lunghe, un colletto bon-ton e una maxi scollatura cut-out che rivela il décolleté impeccabile. A segnarle il punto vita, una cintura rigida e gold. Elisabetta Gregoraci ha completato l’outfit con sandali di Aquazzurra dal valore di 450 euro e gioielli color oro. La conduttrice calabrese ha abbinato dei pendenti scintillanti di Chanel e ha scelto di raccogliere i lunghi capelli in un elegante chignon.



Uno show nello show che non era servito a Elisabetta Gregoraci per vincere la gara degli ascolti. La puntata numero due dello show di EliGreg e Alan Palmieri era calata leggermente conquistando 1.572.000 spettatori netti pari all’11.6% di share. La prima puntata, invece, aveva ottenuto una media di 1.790.000 spettatori e l’11,9% di share.







Ma non è questa la sola delusione per Elisabetta Gregoraci. Sembra infatti che Mediaset non abbia confermato le attese dell’ex Grande Fratello. In lizza per presentare un nuovo format su Italia Uno, Honlulu programma comico che sostituirà il vecchio Colorado e che andrà in onda in autunno ogni mercoledì sera, è stata delusa.



A quanto pare, però, Mediaset avrebbe optato alla fine per Fatima Trotta. A riportare l’indiscrezione è il sempre informato Tv Blog. Fatima Trotta è assente dal piccolo schermo da circa un anno: nel 2020 ha condotto in coppia con Stefano De Martino l’ultima edizione di Made in Sud. Lo show comico è stato momentaneamente sospeso dalla Rai.