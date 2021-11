Vite da copertina, il programma pomeridiano di Tv8 che va in onda il pomeriggio, è ripartito lo scorso settembre. Al timone Elisabetta Canalis che torna in tv in Italia dopo anni di assenza e prende una trasmissione che negli anni ha visto la conduzione di Alda D’Eusanio, Rosanna Cancellieri e Giovanni Ciacci. In ogni puntata Elisabetta Canalis racconta un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura.

Tutti gli ospiti che interverranno in puntata porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista ciascuno nel proprio settore, come ad esempio il giornalista di moda, l’esperto di chirurgia plastica, la commentatrice di gossip o il direttore di un settimanale. Al loro contributo si unisce anche quello di ospiti strettamente legati al tema o al personaggio di puntata.

Elisabetta Canalis si è buttata a capofitto in questa nuova avventura. Tuttavia gli ascolti sono ancora troppo bassi: non si va oltre l’1% di share. E Sky avrebbe optato per la chiusura del programma: almeno stando a quanto rivela Dagospia. secondo cui a metà dicembre il programma chiuderà i battenti. Insomma, presto Elisabetta Canali potrebbe perdere il format: eppure si era tuffata in questo nuovo progetto con tanto entusiasmo affilando al massimo le sue doti da conduttrice.





Tuttavia l’impegno non ha dato buoni frutti. Tv8, che è di proprietà di Sky, ora molla il colpo. Si parla, infatti, di una chiusura senza precedenti. Lo scorso mese di luglio disse a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mancavo da qualche anno dalla tv e avevo bisogno di mettere a fuoco davvero cosa volessi fare. Avevo delle idee mie e Sky mi ha proposto questo programma molto divertente, che in passato è stato condotto da altre persone, con l’idea di cambiargli immagine e renderlo più attuale”.

Se lo show venisse davvero cancellato dai palinsesti di Tv8 l’ex velina di Striscia la Notizia resterebbe di fatto senza altri impegni sul piccolo schermo. Oltre a Vite da Copertina l’abbiamo ammirata a Le Iene nelle vesti di conduttrice, ma si è trattato di un incarico momentaneo. Elisabetta Canalis per questo programma è tornata a vivere in Italia dopo essersi trasferita negli Stati Uniti dove ha conosciuto l’attuale marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri. I due hanno una figlia, la piccola Skyler Eva che ha 6 anni.