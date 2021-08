“È il momento”. Elisa Isoardi, dopo tante voci parla lei: la confessione che non ti aspetti

Tempo di confessioni ufficiali per Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva ed ex concorrente dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, terminata anzitempo a causa di problemi di salute, è stata al centro di tantissime voci sia per quanto riguarda la sua sfera privata che quella professionale. Si sono succedute infatti molte indiscrezioni su possibili nuovi partner al suo fianco e sul futuro nel piccolo schermo. E una volta per tutte ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza su questa vicenda.

In particolare, pochi giorni fa il settimanale ‘Nuovo’ aveva detto che avrebbe potuto esserci l’approdo nel gruppo Discovery e più precisamente su Real Time. A quanto pare le sarebbe stata offerta una trasmissione inerente la cucina. Quindi, dopo ‘La Prova del Cuoco’ tornerebbe con un format simile. Tanti rumor ma nessuna conferma ufficiale e tutti attendevano con ansia suoi cenni per capirne di più. Cenno che è giunto nelle scorse ore, con un’intervista rilasciata al magazine ‘Oggi’. Vediamo cosa ha detto.

Attualmente Elisa Isoardi è alle prese con le vacanze estive e in tanti speravano in un suo annuncio bomba sul domani lavorativo. Invece così non è stato, infatti non ci sono ancora trasmissioni all’orizzonte per lei: “Sto pensando alla famiglia, alle cose reali e vere, è un’estate diverse dalle altre, più profonda. Comunque ho seminato e il raccolto arriverà. Sono infatti convinta che il progetto giusto prima o poi arriverà”. E non ci sarebbero assolutamente elementi di preoccupazione per la presentatrice.





Nessuna novità sotto l’aspetto professionale, ma nemmeno su quello sentimentale, infatti Elisa Isoardi è ancora single: “Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare. Per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”. Ha fatto però intendere che ci siano già dei corteggiatori, ma al momento non ha trovato quella persona giusta che le abbia fatto scattare la scintilla giusta.

Elisa Isoardi è stata esclusa dal palinsesto Mediaset e a tal proposito Pier Silvio Berlusconi disse: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”. Vedremo adesso chi vorrà puntare sulle sue doti nel prossimo futuro. Non resta che pazientare ancora un po’.