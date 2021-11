Elisa Isoardi è attualmente lontana dalla televisione, o meglio, dalla conduzione di programmi nel piccolo schermo. Anche perché l’abbiamo vista proprio domenica scorsa da Mara Venier a ‘Domenica In’, dove ha rilasciato un’interessante intervista. Ma le cose per lei starebbero per cambiare improvvisamente e stiamo parlando ovviamente di notizie più che positive. Anche se una sua collega potrebbe non accogliere proprio con grande entusiasmo queste indiscrezioni, che riguardano l’ex di Matteo Salvini.

Dalla Venier Elisa Isoardi ha affermato: “Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare. Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l’affetto che sento in strada, non l’ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare”. E pare proprio che sarà così, visto che sono attese grandi novità.

L’ultima esperienza in veste di conduttrice è stata quella a ‘La prova del cuoco’, al posto di Antonella Clerici. Poi Elisa Isoardi è stata protagonista, seppure per poco tempo, nel reality show ‘L’Isola dei Famosi’. Adesso due siti, precisamente ‘BubinoBlog’ e ‘Affari Italiani’, hanno appreso delle news succulenti sul suo futuro lavorativo. Potrebbe davvero fare le scarpe ad una sua collega, che comunque non perderebbe importanza. Ma la Rai è pronta ad affidarle un ruolo sicuramente di primo piano.





Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore, Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini nella fascia oraria della domenica pomeriggio. Ma non diventerebbe la nuova conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’, bensì sarebbe protagonista a ‘Domenica In’. La seconda parte del programma di Zia Mara avrebbe lei come padrona di casa, quindi sarebbe prolungata la sua durata con la Venier che comunque non avrebbe un lavoro più intenso, visto che concluderebbe ugualmente al suo solito orario.

Come detto poco fa, per la Fialdini non si tratterebbe comunque di una bocciatura vera e propria. Anzi, se Elisa Isoardi da una parte riuscirà ad ottenere una fascia importante su Rai 1, dall’altra la collega potrebbe presentare un altro programma di rilievo, anche se non si sa ancora se di mattina o in un altro momento della giornata. Per entrambe un’enorme soddisfazione.