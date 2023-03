Elisa Isoardi, nuovo programma in arrivo. Periodicamente torniamo a parlare della popolare conduttrice nota tra l’altro per aver avuto una relazione con l’attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Dopo la partecipazione a Miss Italia e la conquista della fascia “Miss Cinema” ecco alcuni spot pubblicitari e poi il ruolo di inviata nella trasmissione “Guarda che Luna”. Il successo vero arriva con “La prova del cuoco” quando sostituisce Antonella Clerici che deve fermarsi per portare a termine la gravidanza.

Quando si dice i disegni del destino… Nel 2020 arriva però la cancellazione del programma per il calo di ascolti. Elisa Isoardi, allora, partecipa a Ballando con le Stelle, dove fa faville in coppia con Raimondo Todaro, poi arriva l’Isola dei Famosi. Dopo una pausa dalla tv Elisa è tornata con un nuovo programma su Rai2 dal titolo “Vorrei dirti che“. Purtroppo però le cose non sono andate come sperato e dopo la prima puntata la conduttrice ha dovuto anche dire addio all’amata nonnina. Adesso, però, ci sono per lei interessanti novità.

La nuova avventura in Rai di Elisa Isoardi

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi per Elisa Isoardi è in arrivo una nuova esperienza televisiva. I fan possono gioire, la conduttrice infatti entrerà a far parte del cast di un programma storico della rete nazionale. Si tratta di una delle trasmissioni più longeve della Rai, ovvero “Linea Verde“. Elisa Isoardi dovrebbe essere al fianco di Beppe Convertini in questa nuova entusiasmante avventura.

In particolare Elisa Isoardi dovrebbe preoccuparsi di dare dei consigli utili ai telespettatori sulla coltivazione di piante e sul consumo di prodotti sani e genuini. Per la conduttrice si tratta di un ritorno in una fascia oraria che conosce bene. Sia con “La prova del cuoco” che con “Uno Mattina” la Isoardi si era cimentata con programmi trasmessi in mattinata.

Il settimanale che ha dato la notizia lancia anche una provocazione all’indirizzo di Elisa Isoardi: “C’è lo zampino del segretario della Lega?“. Chissà se la condutrice risponderà alla frecciata. Di certo dopo la fine della loro storia i due sono rimasti in ottimi rapporti. Dal punto di vista sentimentale, però, Elisa ha voltato pagina quando ha incontrato l’imprenditore del jet-set Alessandro Di Paolo. Anche questa relazione, tuttavia, si è conclusa.

