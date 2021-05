“Lei insieme a lui…”. Elisa Isoardi, la ‘strana voce’ nei corrodoi della tv. Le prime conferme

Sempre più vicino il ritorno in tv di Elisa Isoardi. La conduttrice è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi: ha dovuto abbandonare l’avventura dopo un problema all’occhio. Infatti mentre stava cucinando è stata colpita da un lapillo bollente che ha toccato la sclera. La conduttrice ha provato in tutti i modi a restare in Honduras, si è mostrata in tv con la benda, ma dopo un controllo medico ha optato per l’abbandono.

Subito dopo il ritiro, Elisa Isoardi aveva spiegato di essere fiera del percorso fatto e di essere dispiaciuta per l’interruzione dovuta all’incidente: “Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI!”.

Elisa Isoardi è sempre stata al centro di voci che la vorrebbero impegnata in un programma targato Mediaset. E sull’ultimo numero di Vero, è stata lanciata una importante indiscrezione che riguarda l’ex ballerina di Ballando con le stelle. Secondo il giornalista Tommaso Martinelli, la conduttrice presto dovrebbe ritrovarsi impegnata in una nuova esperienza lavorativa, che prevede una trasmissione tutta sua su Canale 5. “Ogni weekend, su Canale 5 – si legge su Vero – si occuperà di un programma che andrà in onda nello stesso slot di Mattino 5”.





In pratica Martinelli ha confermato tutti quei rumors che negli ultimi giorni stanno circolando con una certa insistenza nei corridoi di Cologno Monzese: “Al suo fianco dovrebbe esserci un giornalista Mediaset al momento non ancora individuato”. Al momento nessun nome è emerso, ma l’indiscrezione appare verosimile, dato che il nuovo programma di Elisa Isoardi avrebbe un format simile a Mattino 5.

E in questo modo verrebbe riproposto il tandem della conduzione femminile affiancata da una maschile, così come accade con la coppia formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono al timone di Mattino 5. Infine il settimanale Vero fa sapere anche quando dovrebbe andare in onda il nuovo programma di Isoardi: “Da settembre tornerà alla guida di un programma tutto suo”, quindi si ne parla subito dopo le vacanze estive.