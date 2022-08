“Fuori, ladri”. Reazione a catena, caos per l’eliminazione dei Monelli. Il pubblico reagisce male

È festa grande per tantissimi telespettatori di Reazione a Catena non per una vincita, bensì per l’eliminazione dei Monelli. Il trio ha dovuto lasciare la trasmissione il 31 luglio 2022. Ma cosa è successo? Di fatto i tre hanno dovuto cedere lo scettro ai nuovi campioni, i Taralli che hanno avuto la meglio nello spareggio. A questo punto, Domenico, Martina e Federica, dopo aver vinto la bellezza di 147.922 euro, hanno dovuto abbandonare il gioco. Ed è qui che la vicenda si fa piuttosto strana.

Il pubblico infatti ha reagito in un modo a dir poco singolare. Quando ci sono dei campioni vincenti, i telespettatori tendono ad affezionarsi dei vecchi che se ne vanno. Eppure con i Monelli non è mai scattato il feeling, anzi. Subito dopo l’eliminazione del trio, su Twitter sono piovuti parecchi ‘cinguettii’ di esultanza, alcuni dei quali anche maleducati e fuori luogo. “Finalmente”, ha scritto un telespettatore. “Evviva!”, “Siiiii……a casa”, “Con tutti quei soldi immeritati”, hanno digitato altri tre internauti.





Eliminazione dei Monelli a Reazione a Catena

E ancora: “E anche questi campioni uscenti non mi mancheranno per niente. Crudele ma giusto”. “Fanno anche la faccia dispiaciuta dopo aver vinto 140mila e passa. Ma vaff…”, ha tuonato un altro spettatore. C’è anche chi è stato maleducato: “Fuori dalle p….”. “Manco ai Mondiali ho esultato così”, ha fatto eco un altro frequentatore di Twitter.

“Soldi vinti ingiustamente, ma almeno ce li siamo levati dai maroni”, “A casa ladri”, altri due cinguettii infuocati.Roba da pazzi, per non contare i pochissimi che hanno scritto messaggi di solidarietà al gruppo. Ma perché nessuno sosteneva i Monelli? L’antifona la si era capita perfettamente il 23 luglio scorso.

I monelli : i campioni più aiutati di questa edizione #reazioneacatena — Veins (@anna_ursula) July 30, 2022

Tanti hanno protestato con il quiz show, sostenendo che a Domenico, Martina e Federica siano state concesse facili domande. Ma non solo: quando i Monelli hanno vinto un maxi montepremi, 71.500 euro, si è verificato un fatto stranissimo. Su Twitter c’è stata una bufera, con tantissimi utenti che si sono messi ad insultare il trio.

“E poi arriva lei…”. Francesco Oppini, chi è la nuova fidanzata: Cristina è un ricordo