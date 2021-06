Anche a Storie Italiane, a tenere banco, primo fra tutti c’è il caso di Denise Pipitone, come in tantissimi programmi d’informazione da quasi tre mesi. Finita questa edizione di Storie Italiane, com’è noto da tempo a prendere il posto di Eleonora Daniele nella tarda mattinata di Rai1 da lunedì prossimo sarà Serena Autieri con il suo nuovo programma Dedicato.

La Autieri terrà compagnia ai telespettatori per quasi due mesi e mezzo, con esattezza fino a venerdì 10 settembre, così il lunedì successivo partirà la nuova edizione di Storie Italiane, con Eleonora Daniele ancora al timone della conduzione, reduce dal grande successo ottenuto in termini di share anche in quest’anno televisivo.

È andato in onda in via del tutto eccezionale da un altro studio Storie Italiane, durante quest’ultima settimana dell’edizione 2020/2021. Lo ha raccontato proprio Eleonora Daniele durante l’inizio della puntata di oggi, lunedì 21 giugno 2021, la trasmissione è stata spostata dalla sede Rai di Saxa Rubra al centro di produzione di via Teulada, occupando esattamente lo studio 5, quello dal quale va in onda Porta a Porta.





Il motivo di questo cambiamento probabilmente è il fatto che lo studio 3 di Saxa Rubra serva per le trasmissioni estive del mattino, al via lunedì prossimo, con le relative prove generali per chi conduce. Quindi location differente per le ultime cinque puntate di questa edizione di Storie Italiane, che avrà fine venerdì.

“In quest’ultima settimana trasmettiamo dallo studio 5 di via Teulada” ha premesso Eleonora Daniele nella breve anteprima andata in onda subito dopo la fine di Unomattina, aggiungendo poi: “E’ davvero un’emozione essere qui”. Fatta tale premessa, la conduttrice ha anticipato i tempi della puntata di Storie Italiane di oggi.