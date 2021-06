Come per molti altri programmi anche per “Storie Italiane” è andata in onda oggi, venerdì 25 giugno, l’ultima puntata di questa stagione. Per Eleonora Daniele e il suo staff è stata una lunga cavalcata. Nell’ultimo periodo a farla da padrone è stato senza dubbio il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo che ha visto recentemente riaprirsi le indagini. Ma sono stati numerosi i protagonisti e gli avvenimenti raccontanti dalla brava conduttrice che ora si appresta a godersi un meritato riposo.

A maggior ragione per questa edizione, terminata più tardi rispetto agli altri anni. Nel 2020, ad esempio, l’ultima puntata di “Storie Italiane” stata trasmessa un mese prima, il 25 maggio. In quel giorno, infatti, Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta. Due anni fa, invece, la stagione si era chiusa il 14 giugno. E anche nell’edizioni precedenti non si era mai andati oltre la fine di maggio o i primi di giugno. Così Eleonora Daniele non ha potuto far altro che ringraziare il pubblico per averla seguita fino alla fine.

“Grazie a voi perchè ci avete sempre premiati e sostenuti”, così Eleonora Daniele ha voluto dedicare un saluto e un ringraziamento ai telespettatori. “Questo – ha comunque chiarito la giornalista – è solo un arrivederci. Ci rivedremo il 13 settembre”. L’ultima puntata è stata dedicata al ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli, il bambino di neppure due anni scomparso per 30 ore da casa che ha tenuto col fiato sospeso tutta l’Italia. Una volta tanto una buona notizia, anche se non mancano i dubbi e gli interrogativi su quanto sia realmente avvenuto.





In ogni caso, presente in studio al fianco di Eleonora Daniele c’era anche Serena Autieri che presto vedremo alla conduzione di un nuovo programma. Sarà proprio “Dedicato”, questo il nome della trasmissione condotta dall’attrice, a sostituire nello stesso orario “Storie Italiane”. Come detto, per Eleonora Daniele, si è chiusa una stagione lunga e impegnativa: “Per dieci mesi – ha dichiarato la conduttrice – ci avete accompagnato ogni mattina con tantissimo affetto”.

Al termine dell’ultima puntata di “Storie Italiane” sono state trasmesse le immagini dei numerosi casi affrontati nel corso della stagione. Ed Eleonora Daniele ha rinsaldato una volta di più il legame coi propri telespettatori, facendo una promessa al suo pubblico: “Continueremo a stare sempre dalla vostra parte per qualunque cosa, anche con le telecamere spente”. Dunque non resta che avere pazienza, per la nuova stagione che prenderà il via il prossimo settembre.