“Sospesa”. Doccia gelata per Eleonora Daniele e il suo pubblico: la scelta necessaria della Rai

Il pubblico di Eleonora Daniele non sarà contento di questa notizia, trapelata nelle scorse ore. Disposta infatti una sospensione momentanea di ‘Storie Italiane’ in un giorno già definito. Coloro che seguono costantemente l’appuntamento mattutino in compagnia della conduttrice televisiva dovranno farsene una ragione, anche perché la Rai ha già deciso e non sono previsti ulteriori cambiamenti. Ma non è l’unica presentatrice ad avere dei disagi, infatti è coinvolta anche Antonella Clerici.

Prima della fine del 2021, Eleonora Daniele è stata devastata dal dolore per la perdita dell’amata zia Elsa: “Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta, la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola. Sei arrivata a 97 anni superando tanti dolori”.

Le variazioni della Rai riguarderanno la giornata di giovedì 6 gennaio, ovvero il giorno dell’Epifania, l’ultima festività natalizia. Per quanto riguarda la Clerici, il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ avrà un ritardo di circa 30 minuti e dunque durerà di meno per lasciare spazio precedentemente ad un’altra trasmissione. Ma è ovviamente Eleonora Daniele quella che subirà di più il cambio programmazione, visto che la tv pubblica italiana ha stabilito che la sua puntata sarà totalmente cancellata.





La cancellazione della puntata del 6 gennaio di ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele è causata dalla messa in onda di uno speciale della trasmissione ‘A Sua Immagine’, condotta dalla collega Lorena Bianchetti. Sarà infatti trasmessa la messa di Papa Francesco dedicata proprio al giorno dell’Epifania. Nessuna preoccupazione dunque per i telespettatori, che potranno poi regolarmente apprezzare le conduzioni della presentatrice Rai nei giorni successivi. Bisognerà solamente pazientare un giorno.

Recentemente Eleonora Daniele si è emozionata, invitando in studio l’amico Ivan Cottini. L’ospite in questione ha rischiato seriamente di non poter più ballare e di dover accantonare la sua passione, a causa della sclerosi multipla, ma ha annunciato di aver ripreso a danzare. Ed Eleonora Daniele si è commossa: “Avevi detto che la malattia non ti avrebbe più permesso di ballare e invece hai continuato a farlo”.