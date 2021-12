“Ce l’hai fatta”. E giù le lacrime per Eleonora Daniele: emozione troppo forte in diretta

Puntata molto complicata per Eleonora Daniele, scoppiata a piangere a ‘Storie Italiane’ nell’appuntamento andato in onda giovedì 23 dicembre. Ha raccontato la storia di una persona che lei conosce molto bene, essendo un carissimo amico, che ha purtroppo vissuto momenti difficilissimi. E mentre stava dialogando con l’ospite, la padrona di casa non è riuscita a reggere l’emozione ed è stata travolta dalle lacrime in diretta. E anche il pubblico si è commosso insieme alla conduttrice televisiva.

Invece in una delle ultime puntate Eleonora Daniele era apparsa molto felice perché aveva ricevuto una notizia straordinaria, poco prima della conclusione della trasmissione: “Alex Zanardi è tornato a casa, Natale in famiglia. A rendere nota questa bellissima notizia è stata la moglie. Oggi chiudiamo quindi con questa bella notizia”. Gli ospiti della conduttrice hanno fatto subito partire uno spontaneo applauso per festeggiare questa news tanto attesa. Stavolta è stata l’emozione a rubare la scena.

L’ospite in questione ha rischiato seriamente di non poter più ballare e di dover accantonare la sua passione, a causa della sclerosi multipla, ma ha annunciato di aver ripreso a danzare. Ed Eleonora Daniele si è commossa: “Avevi detto che la malattia non ti avrebbe più permesso di ballare e invece hai continuato a farlo”. E lui ha risposto: “Ho voluto vincere questa sfida dopo sei mesi nei quali il Covid ha messo a dura prova tutti, specie noi malati che per lungo tempo abbiamo dovuto rinunciare alle terapie”.





Eleonora Daniele ha dunque parlato con il suo amico Ivan Cottini, al quale gli ha poi detto: “Lui è un leone e un combattente oltre che un mio grande amico”. E l’uomo ha poi aggiunto: “Ero convinto che non sarei più tornato a ballare”. E c’è poi stato l’applauso delle persone presenti in studio, che hanno manifestato la loro gioia per questa notizia meravigliosa. Ancora una volta la presentatrice Rai si è mostrata molto sensibile nei confronti di storie molto importanti e delicate. E stavolta riguardava anche una persona alla quale vuole bene.

Ivan Cottini è stato un ballerino di ‘Amici’ ed ha partecipato in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020. Nel 2013 ha scoperto di essere stato colpito dalla sclerosi multipla. Ma nonostante la patologia degenerativa, ha sempre voluto essere più forte della malattia e non voleva abbandonare il mondo della danza. E ora finalmente è tornato a ballare.