Puntata ricca di fortissime emozioni quella del 31 maggio di ‘Storie Italiane’. La conduttrice Eleonora Daniele non è proprio riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime quando ha dovuto comunicare una notizia ai telespettatori. In particolare, si è rivolta verso le telecamere proprio al termine dell’appuntamento e non ha saputo contenere la sua commozione. Troppo emozionante ciò che aveva da dire al tantissimo pubblico, che la segue costantemente e con grande affetto tutti i giorni della settimana.

Già alcuni giorni fa si era emozionata in diretta per la morte di Carla Fracci, la cui notizia era stata appresa durante la diretta: “Carla Fracci è morta. Potete immaginare lo sconforto e la tristezza in tutti noi. Lei era una donna straordinaria, una donna che ho conosciuto e intervistato. Una donna meravigliosa. Abbiamo sperato che le sue condizioni di salute potessero migliorare. Questa sua leggiadria e forza la faceva volare, era sempre molto solare e ha rappresentato l’Italia in tutti i teatri del mondo”.

Eleonora Daniele, prima di chiudere la prima puntata della nuova settimana di ‘Storie Italiane’, ha voluto salutare due persone che hanno lavorato tanti anni con lei e con la Rai. Il ruolo di questi ultimi due lavoratori è terminato, visto che hanno raggiunto la possibilità di andare in pensione. E lei ha commentato: “Voglio dedicare alcuni minuti a due figure professionali straordinarie della Rai, ossia il nostro direttore della fotografia Valerio Leccese e il direttore di studio Paolo Saccani. Questo è l’ultimo giorno di lavoro”.





La conduttrice televisiva ha chiamato il direttore di studio, il quale ha salutato personalmente tutte le persone in quel momento davanti al piccolo schermo. Mentre il direttore della fotografia ha preferito restare dietro le quinte. A tal proposito Eleonora Daniele ha detto: “Lui è una persona molto timida, non vuole farsi inquadrare dalle telecamere”. Un momento tanto bello quanto commovente, che avrà fatto scorrere le lacrime anche sul viso di tantissimi italiani in ascolto in quei frangenti.

Per quanto riguarda invece bei momenti vissuti da Eleonora Daniele, sabato 22 maggio si è svolto il battesimo della piccola Carlotta. E la madrina Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine, in cui sono presenti le due donne in compagnia dei mariti Nicola Carraro e Giulio Tassoni. Ovviamente c’era anche la bimba in braccio alla sua mamma.