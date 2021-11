“Una sofferenza enorme”. Eleonora Daniele in lacrime: fa troppo male e crolla in diretta

Tanta commozione e lacrime per Eleonora Daniele, durante la sua ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’ della collega Serena Bortone. Quando ha toccato un argomento a lei molto caro e che le arreca sempre un dolore enorme, non è riuscita a nascondere la sua emozione ed ha pianto. Ovviamente il pubblico si è commosso insieme a lei, visto che è stato uno dei momenti più forti della trasmissione. Le parole proferite dalla presentatrice di ‘Storie Italiane’ sono entrate nel cuore di tutti.

Nei giorni scorsi, durante la sua trasmissione, la Daniele aveva espresso tutto il suo dispiacere per la scomparsa del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi: “Era un nostro amico, abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene anche grazie alle tante edizioni di Domenica In, alle quali ha preso parte accanto alla sua amica di sempre Mara Venier. Giampiero Galeazzi non è stato solo un cronista sportivo, ma un uomo che ha messo il cuore nella sua carriera. E anche nei rapporti umani, infatti era un vero e proprio fuoriclasse”.

Ovviamente lo sconforto di Eleonora Daniele è diventato molto grande, quando è stato nominato suo fratello Luigi, che non è purtroppo in vita. Ha infatti affermato davanti alle telecamere con le lacrime agli occhi: “Nessuno mi chiede mai chi era mio fratello pensando che l’etichetta autistico riassuma tutto, io sento Luigi vicino da quando ho scritto il libro per ricordarlo. Lui dai 18 anni è cresciuto in un istituto ed io ero piccola, soffrivo molto perché all’improvviso lui è scomparso dalla nostra casa”.





Poi Eleonora Daniele ha aggiunto sul compianto fratello, che dunque era affetto da autismo: “Per scrivere il libro ho parlato con la mia famiglia ed abbiamo affrontato il dolore della morte. Ho tenuto per ultima mia madre, mi ha stupito raccontandomi la sua vita, le battaglie che aveva affrontato quando era piccola per i disagi subiti da mio fratello. Mi prendevo cura di lui anche fisicamente”. Non è la prima volta che rievochi la figura importante del fratello e ogni volta non riesce mai a trattenere l’emozione.

Anche a ‘Domenica In’ Eleonora Daniele aveva pianto qualche settimana fa: “È stato un libro che ho scritto di notte. È stato molto faticoso per me perché ogni parola di quel libro è una lacrima e anche una gioia. Luigi ha portato tanta gioia nella nostra vita, e anche tanta sofferenza. Perché dietro a questo mondo, il mondo dell’autismo, ci sono tante difficoltà. Era un autistico grave, un’anima speciale”.