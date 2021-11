Attimi di imbarazzo in diretta a Storie Italiane. La padrona di casa Eleonora Daniele sta intervistando Gilles Rocca e tutto d’un tratto chiede all’ex ballerino di Milly Carlucci una cosa insolita. Dietro le spalle di Rocca c’è un cuscino rappresentante la ‘Morte Messicana’. A quel punto la Daniele non ci sta e chiede a Gilles di toglierlo: “Che brutto quel cuscino là! Gilles, non mi piace, toglilo, via!”. Siamo nella puntata di lunedì 22 novembre 2021, su Rai Uno.

Il vincitore di Ballando con le Stelle prova a ribattere e dice: “Ha un significato molto importante. Questa è la Morte Messicana, protettrice dei bikers”. Niente da fare però, Eleonora Daniele non riesce proprio a sopportarlo e chiede con insistenza di toglierlo comunque, anche se per lui significa qualcosa di bello. Naturalmente Gilles Rocca ha provato a spiegare che non si trattava di nulla di scabroso o offensivo verso qualcuno, prendendo tra le mani l’oggetto e mostrandolo in primo piano.

Si trattava di un cuscino scuro con un teschio dalle tinte dorate. L’oggetto ha scosso Eleonora Daniele che ha ordinato addirittura all’ospite di far sparire subito l’oggetto. A quel punto non c’è stato davvero più nulla da fare e Rocca ha dovuto rimuovere il cuscino a lui tanto caro. Nella trasmissione, poco prima del curioso siparietto del cuscino, si parlava naturalmente di Ballando con le Stelle, del quale Gilles ha vinto la quindicesima stagione.





Al centro del dibattito dei numerosi colpi di scena dell’ultima puntata. Si è parlato naturalmente del bacio scattato tra Arisa e il suo insegnante Vito Coppola. “Non ricordo live così”, ha commentato Stefano Oradei (un ballerino che conosce bene il talent di Milly Carlucci), ospite di Eleonora Daniele.

“Arisa la vedo bellissima, gagliardissima”, commenta Eleonora Daniele che ha cercato di saperne qualcosa in più del legame che unisce la cantante e il ballerino: “Ma si sono fidanzati o no? Perché nessuno mi dice mai la verità? Se fossero fidanzati sarei contenta. Io sono sposata e non lo bacerei, ma secondo me si sono fidanzati. Non c’è niente di male”. Nessuno però lo sa con certezza, neanche Guillermo Mariotto, Tove Villfor e Alvise Rigo, presenti in studio.