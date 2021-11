“Addio, mancherà”. Eleonora Daniele travolta dalla commozione: il dolore enorme per la perdita

Puntata molto commovente quella del 15 novembre di ‘Storie Italiane’. E la stessa Eleonora Daniele ha avuto non poca fatica a condurre la trasmissione televisiva, a causa di quella perdita devastante che ha sconvolto tutti in questi giorni. Sono stati tantissimi i colleghi della donna ad aver salutato per l’ultima volta una figura rilevante della nostra Italia. E anche lei non ha potuto fare a meno di omaggiarlo con parole bellissime, che le sono uscite dal profondo del suo cuore e che avranno emozionato il pubblico.

Alcune settimane fa era scoppiata a piangere, ricordando il fratello che non c’è più, a ‘Domenica In’: “È stato un libro che ho scritto di notte. È stato molto faticoso per me perché ogni parola di quel libro è una lacrima e anche una gioia. Luigi ha portato tanta gioia nella nostra vita, e anche tanta sofferenza. Perché dietro a questo mondo, il mondo dell’autismo, ci sono tante difficoltà. Luigi era un autistico grave. Lui con i suoi sorrisi mi ha regalato tantissimo. Era un’anima speciale”, aveva aggiunto.

Nelle scorse ore Eleonora Daniele ha quindi affermato tra la commozione generale: “Era un nostro amico, abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene anche grazie alle tante edizioni di Domenica In, alle quali ha preso parte accanto alla sua amica di sempre Mara Venier. Tra le 11 e le 11.30 è stata allestita in Campidoglio la camera ardente per l’ultimo saluto da parte di quanti gli hanno voluto bene e noi siamo ovviamente lì”. Ma non si è fermata qui, infatti ha poi voluto dire qualcos’altro su questo addio.





L’emozione è stata provocata dalla morte di Giampiero Galeazzi, scomparso alcuni giorni fa, e al quale Eleonora Daniele ha dedicato parte del suo programma. Poi ha dichiarato ancora davanti alle telecamere: “Giampiero Galeazzi non è stato solo un cronista sportivo, ma un uomo che ha messo il cuore nella sua carriera. E anche nei rapporti umani, infatti era un vero e proprio fuoriclasse”. E ha poi fatto vedere ai suoi telespettatori alcuni spezzoni di ‘Domenica In’ del 14 novembre.

Giampiero Galeazzi è morto a 75 anni a causa di una forma grave di diabete. Disse anche di essersi pentito di essersi mostrato così perché, sottolineò, quelle immagini preoccuparono molti gli amici e i telespettatori. Era ricoverato da tempo in un reparto di terapia intensiva, insomma le sue condizioni erano serie da diverso tempo. E non ce l’ha fatta a superare la fase più difficile.