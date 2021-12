Nuova puntata di ‘Storie Italiane’ nella giornata di lunedì 20 dicembre. La trasmissione di Eleonora Daniele, quando stava per volgere al termine, è stata travolta da una notizia più che positiva arrivata in redazione proprio pochi minuti prima del saluto finale. La conduttrice televisiva non ha potuto fare altro che leggerla in diretta per la gioia delle persone presenti in studio e di tutte coloro che si trovavano in quel momento davanti al piccolo schermo. Una comunicazione che ha fatto davvero piacere.

Cambiando un attimo argomento, ma restando ovviamente su Eleonora Daniele, la rivista ‘Gente’ è convinta che Eleonora Daniele sia già in dolce attesa e che quindi potrebbe uscire allo scoperto molto presto. Tra l’altro aveva annunciato i essere incinta di Carlotta proprio nel periodo natalizio del 2019, quindi si tratterebbe nuovamente dello stesso momento. Dalle immagini si vedrebbe dunque una forma della pancia un po’ particolare. Per ora comunque non ha confermato questi rumor.

Prima di annunciare ai suoi telespettatori questa splendida notizia, Eleonora Daniele si è lasciata andare ad un piccolo siparietto scherzoso con il collega Salvo Sottile de ‘I Fatti vostri’: “Sono felice di averlo avuto con noi perché oggi non è andato in onda”. Ma dal 21 dicembre il programma Rai ritornerà regolarmente in onda. Ma l’esplosione di gioia è arrivata quando la presentatrice della tv pubblica italiana ha letto con grande emozione e felicità quella notizia, appena scritta da tutte le agenzie.





Eleonora Daniele ha infatti riferito che lo sportivo Alex Zanardi è potuto ritornare nella sua casa, dopo il gravissimo incidente in handbike: ” Alex Zanardi è tornato a casa, Natale in famiglia. A rendere nota questa bellissima notizia è stata la moglie. Oggi chiudiamo quindi con questa bella notizia”. Gli ospiti della conduttrice hanno fatto subito partire uno spontaneo applauso per festeggiare questa news tanto attesa. Un applauso virtuale è sicuramente giunto anche da parte di tutto il pubblico da casa.

Alex Zanardi è stato coinvolto in un terribile incidente in handbike nel giugno dell’anno scorso. Si è schiantato contro un camion ed è stato sottoposto a un’operazione delicata. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, poi dopo un mese di cosa farmacologico è stato trasferito in un centro di Lecco e poi di nuovo in rianimazione al ‘San Raffaele’ di Milano. Ora la nuova speranza.