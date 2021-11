“È tutto deciso”. Che Dio ci aiuti 7, terremoto in vista: l’addio al personaggio è ormai sicuro

Per ben sei stagioni ha tenuto compagnia ed emozionato milioni di telespettatori. Da un po’ di tempo sono tutti in attesa dell’annuncio della settima edizione, ma il tempo passa e l’annuncio non c’è. Ora escono fuori indiscrezioni importanti su “Che Dio ci aiuti”, la fortunata fiction di Rai1 che vede protagonista Suor Angela e le sue consorelle. Tutti hanno imparato a conoscere il convitto che ospita ragazze e persone di diversa provenienza.

Un luogo particolare dove ne succedono davvero di tutti i colori. E dove ne succederanno ancora, visto che proprio recentemente Valeria Fabrizi, Suor Costanza, ha finalmente confermato che le nuove puntate ci saranno. Dunque la notizia che gli appassionati aspettavano da tempo è arrivata, “Che Dio ci aiuti 7” andrà regolarmente in onda. Il fatto è che, però, ci sarà una novità importante che riguarda uno dei personaggi principali, se non il principale.

Stiamo parlando ovviamente di Suor Angela che, a quanto pare, potrebbe lasciare la serie tv. Elena Sofia Ricci, infatti, ha fatto sapere che vuole abbandonare “Che Dio ci aiuti”. Una notizia che era nell’aria da tempo e che d’altra parte conferma quanto già visto in altre occasioni. Questo perché l’attrice non ama interpretare un solo personaggio per tanto tempo. E sei stagioni, evidentemente, sono già abbastanza. Era già successo con “I Cesaroni” dove Elena Sofia Ricci interpretava Lucia Liguori.





Elena Sofia Ricci lasciò “I Cesaroni”, per poi farvi ritorno e salutare nuovamente la serie e il suo personaggio. Ora la stessa cosa succederà con “Che Dio ci aiuti”. “La Ricci – si legge su DiPiùTv – ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie, dunque, la vedremo. Ma la vedremo di meno. Gli sceneggiatori la stanno accontentando concentrando la presenza di suor Angela in alcune puntate”.

L’addio di Elena Sofia Ricci a “Che Dio ci aiuti 7” sarà, con ogni probabilità, graduale. Suor Angela sarà presente in alcune puntate per poi abbandonare il convento. Al suo posto potremmo vedere un altro personaggio ben noto della serie. Sembra infatti che Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, potrebbe sostituire Suor Angela dopo aver preso i voti. Insomma per il pubblico della fiction è in arrivo una novità davvero importante. Il cambiamento piacerà a tutti?