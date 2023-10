Amici, il grave lutto per l’ex volto del programma di Maria De Filippi. Correva il 2010 quando la professionista si è lasciata apprezzare da tutti, in particolar modo dagli allievi della scuola a cui ha insegnato come apprendere le diverse coreografie. Purtroppo per la ballerina professionista il momento non è dei migliori. Infatti proprio nelle ultime ore ha annunciato su Instagram di essere stata colpita da una dolorosa scomparsa, quella dell’amata nonna.

Grave lutto per Elena D’Amario. L’ex volto di Amici lo ha annunciato ai fan attraverso il profilo Instagram: purtroppo la sua amata nonna è venuta a mancare. Questo è il messaggio: “Ora siete di nuovo insieme. Ciao Nonna. Ti amo e ti amero sempre. Non voglio stare senza Te”. Poi ha aggiunto: “Voglio immaginarvi cosi, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’amore piú puro. Grazie. Tua per sempre E.”.

Grave lutto per Elena D’Amario. L’ex volto di Amici ha detto addio alla sua amata nonna

Il messaggio di Elena D’Amario ha accompagnato inoltre lo scatto che ritrae la donna insieme al marito. Elena purtroppo ha perso entrambi i nonni e per lei questa assenza sarà molto difficile da superare. Di origini abbruzzesi, la ballerina si è sempre mostrata legatissima alla sua famiglia e in particolar modo alla nipotina e alla nonna residenti a Termoli.

Durante i mesi estivi appena trascorsi, Elena è stata chiamata in ballo in seguito a una segnalazione inviata a Deianira Marzano. Nello specifico, a detta di quanto riferito all’esperta di gossip, la D’Amario non avrebbe più il cuore libero. La Marzano ha infatti reso nota la foto di coppia che ritrae Elena D’Amario abbracciata a Massimiliano Caiazzo, volto della serie tv Mare Fuori.

Già mesi fa e in diverse occasioni i fan di entrambi avevano notato che condividevano le stesse canzoni tra le stories. Inb ogni caso a tal proposito non è sopraggiunta nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei diretti interessati che hanno dunque preferito, per il si e per il no, il silenzio. Elena D’Amario, del resto, è sempre stata riservatissima circa il suo fidanzato nonostante il gossip l’abbia sempre travolta.