Tra i nuovi inquilini della Casa anche Edoardo Tavassi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi è entrato al GF Vip 7 giovedì scorso e in pochi giorni ha conquistato tutti, concorrenti e pubblico. Proprio come è successo in Honduras.

Già dalla presentazione: “Qui dentro c’è la madre dei miei figli”, ha detto Edoardo Tavassi, che però per il momento non si è legato in modo particolare a nessuna delle donne della Casa. Ma nel cuore della notte di qualcuna ha parlato. Ed è scattata la censura della regia.

Edoardo Tavassi, scatta la censura al GF Vip 7

Mentre parlava con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ha svelato un retroscena su Mercedesz Henger, la figlia di Eva che ha conosciuto proprio a L’Isola dei Famosi, e con la quale sembrava potesse nascere un flirt. Non è successo ma il gossip ci ha ricamato per settimane. Tornando al GF Vip 7, gli autori hanno bloccato subito quella confessione.

“A me diverte questo, io faccio sempre sta cosa. Anche all’isola avevano fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Quando è arrivata Mercedesz che si è dichiarata a me, a me non piaceva”, le parole di Edoardo Tavassi poi però censurato. Anche con Antonino Spinalbese ha parlato di un ex naufrago: Jeremias Rodriguez.

Tavassi "quando è arrivata mercedes che si è dichiarata a me, a me nun me piaceva" e censurano.Non ho visto l'isola, che è successo? 🤓 #gfvip pic.twitter.com/NbP58QCEOq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 8, 2022

“Io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stracondiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”, ha detto Edoardo.