Importante notizia su Rebecca Staffelli. Dopo la sua fortunata esperienza al Grande Fratello, la giovane modella e conduttrice è pronta per una nuova avventura in televisione. Sarà infatti una delle protagoniste di un programma atteso dagli italiani ogni anno. Avrà il compito di sostituire una collega che si è fatta amare moltissimo negli ultimi tempi, ma che ora ha dovuto passare la mano.

Quindi, la scelta è ricaduta su Rebecca Staffelli. La sua nuova avventura in televisione premia il suo duro lavoro nella passata edizione del GF. Lei tra l’altro è anche in fermento per quanto riguarda la sua vita privata, infatti si sposerà a breve con il partner Alessandro Basile, col quale sta assieme da sei anni. Ma vediamo invece cosa succederà sotto il profilo lavorativo.

Leggi anche: “Il matrimonio salta”. Rebecca Staffelli confessa, nessun ‘Sì’ in vista: dà la notizia e il motivo





Rebecca Staffelli, nuova avventura in televisione: dove la vedremo

A rivelare tutto sul conto di Rebecca Staffelli è stato l’esperto di gossip e tv, Amedeo Venza. La sua nuova avventura in televisione inizierà tra non molto e la coinvolgerà proprio durante il periodo estivo. Potrà lavorare con due pezzi grossi del piccolo schermo, che torneranno a lavorare assieme dopo essere stati estromessi da un’altra trasmissione.

Venza ha scritto che “ci sarà anche Rebecca Staffelli alla conduzione del nuovo Battiti Live“. Il programma musicale, che quest’anno sarà mandato in onda su Canale 5, prevedrà anche la presenza di Ilary Blasi e Alvin, che saranno insieme dopo l’addio all’Isola dei Famosi. Un momento importante anche per la 25enne, che prenderà il posto di Mariasole Pollio.

Nel 2022-2023 Rebecca Staffelli ha lavorato come rappresentante per RadioMediaset ad Amici e in passato è stata anche opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.