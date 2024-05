Choc all’Isola dei Famosi: un naufrago è scomparso nel vero senso della parola, infatti non è più stato ritrovato ed è scattato l’allarme. Il programma è andato letteralmente nel panico, infatti è stato necessario chiamare l’esercito dell’Honduras che ha subito avviato le ricerche per rintracciarlo. Le forze dell’ordine si sono subito adoperate per provare a risolvere il mistero.

L’Isola dei Famosi ha vissuto ore ed ore di grande angoscia, col naufrago scomparso nel nulla. Dopo aver avuto un forte litigio, è sparito improvvisamente e nessun altro concorrente è riuscito ad individuarlo nonostante si siano subito messi sulle sue tracce. Poi alla fine si è scoperto cosa è successo al protagonista del reality show, che si svolge nella nazione dell’America centrale.

Isola dei Famosi, naufrago scomparso: interviene l’esercito

Parlando dell’Isola dei Famosi e di questo naufrago scomparso nel nulla, dobbiamo precisare che non si tratta della trasmissione condotta da Vladimir Luxuria. Ma di Supervivientes, ovvero la versione spagnola del reality. Questo concorrente, dopo una lite, ha superato l’area di sicurezza mettendo tutti in pericolo. Non lo hanno trovato per più di 3 ore, poi l’esercito è riuscito a ritrovarlo.

A violare le regole e a sparire è stato Angel Cristo Jr. dopo il diverbio con Aurah Ruiz. Poi lo hanno ritrovato sano e salvo e il conduttore di Supervivientes, Carlos Sobera, gli ha fatto porgere le scuse a tutti: “Voglio scusarmi con l’organizzazione, il programma e tutte le persone che si sono preoccupate per me, perché non ho pensato alle conseguenze e ho agito inconsciamente”.

La que ha liado ÁNGEL CRISTO en supervivientes.



Se ha saltado el perímetro de seguridad, durante varias horas se ha encontrado desaparecido.



El equipo de SV tuvo que llamar a los servicios de la policía secreta.



Este ser, no está capacitado para estar en TV. pic.twitter.com/M9bm93jYkq — COMENTO TV 📺💫 #Kikovivientes (@comentemostele) May 21, 2024

Ovviamente l’avventura di Angel Cristo Jr. si è conclusa qui, dopo la violazione del regolamento, mentre Aurah Ruiz è finita al televoto. Una situazione che ha gettato tutti nel panico, ma che fortunatamente è rientrata grazie alla forza navale honduregna.