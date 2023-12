Mercoledì 13 dicembre, dalle 21.20 su Rai 3, è andata in onda un’altra puntata di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse o in difficoltà. Durante il nuovo appuntamento sono stati i casi trattati, come quello di Liliana Resinovich, la pensionata di 63 anni residente a Trieste, cha ha vissuto una vita tranquilla fino alla sua improvvisa scomparsa, datata 14 dicembre 2021 e al successivo ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni.

Spazio anche a Filippo Turetta, il 22enne arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, scomparsa l’11 novembre e trovata cadavere il 18 dicembre nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone. Ovviamente Chi l’ha visto ha trattato anche i casi di scomparsa e tra questi c’è stato anche quello di una famosa tiktoker.





Chi l’ha visto, scomparsa la tiktoker Laura la divina

Dalle 17 del 13 dicembre non si hanno più notizie della tiktoker napoletana “Laura la divina”. Nessuno sarebbe più riuscito a rintracciarla, il telefono cellulare risulterebbe spento e le richieste di aiuto dei conoscenti non hanno portato a niente. A Chi l’ha visto la conduttrice Federica Sciarelli ha lanciato un appello: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “la divina”. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker”.

Più di 35mila persone si sono collegate in diretta sull’account TikTok di Rita de Crescenzo con Enzo Bambolina per lanciare un appello. “Vi diamo notizie domani mattina“, sono state le ultime parole di Rita in live, attorno a mezzanotte. Laura La Divina, famosa webstar trans, seguita da 96mila follower. Salvatore all’anagrafe, Laura è oggi una delle più seguite sui social dove oramai è da più di 10 anni. Era il 2010, infatti, quando Laura fece il suo esordio su Youtube.

Laura ha raccontato in un’intervista a Il Mattino, di aver sofferto moltissimo nel corso della sua vita. Già dall’infanzia non si è mai sentita a suo agio in panni maschili e ha sempre aspirato a somigliare a una bambina.

“All’età di 22 anni sono stata costretta a lasciare la casa dove vivevo con mia madre“, ha raccontato in una intervista rilasciata a Il Mattino. “A 13 anni sono stata violentata. Fu uno sconosciuto che mi prese con la forza per strada, quando vivevo a Ponticelli. Fino a poco tempo fa non riuscivo neanche a parlarne, oggi ho capito che devo liberarmi del dolore se voglio cacciare via questo mostro. Ho iniziato il percorso per completare la transizione e un giorno mi piacerebbe trovare un uomo da sposare”.