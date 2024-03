Lutto nel mondo della tv, morto a 20 anni in un tragico incidente sulla strada. La notizia è presto rimbalzata su siti e giornali e scioccato il pubblico: giovanissimo e diventato da poco di nuovo papà, ha perso la vita mentre era a bordo della sua ATV, modello simile a un quad, come raccontato dalla madre Mary al The Sun. È successo tutto lo scorso 28 febbraio 2024. La tragedia mentre “stava semplicemente sposando il mezzo da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato”.

“Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l’ATV lo ha schiacciato”, ha spiegato la donna che, ha aggiunto, ha subito chiesto aiuto ma dopo pochi minuti il figlio aveva già perso la vita. “Mi sono sdraiata accanto a lui fino all’arrivo dell’ambulanza. L’ATV gli ha schiacciato la testa. Una parte enorme del mio cuore è morta con mio figlio mercoledì, era il mio unico figlio” ha concluso.

Morto a 20 anni il personaggio televisivo: era da poco diventato papà

Addio a Sean Garinger che, stando a quanto si legge, era pronto ad acquistare una macchina più sicura per poter raggiungere e incontrare più spesso la fidanzata e la figlia in Colorado. E proprio figlia e fidanzata il pubblico aveva conosciuto nel programma in onda anche nella versione italiana “16 anni e incinta”.

Sean Garinger aveva partecipato insieme alla fidanzata Selena Gutierreza per raccontare la gravidanza. I due sono stati protagonisti della sesta stagione dello show che negli Usa si chiama ’16 and pregnant’ ed erano noti per le loro accese discussioni.

Finito il programma e dopo la maternità e la nascita della figlia Dareli, nonostante un presunto tradimento di cui lui fu accusato, Sean Garinger e Selena Gutierreza hanno dato alla luce anche un’altra bambina, Esmi, come raccontato anche a Teen Mom. Da circa un anno, però, stando a quanto scrive il DailyMail, la coppia era entrata in crisi. Restano sgomento e tristezza per una vita così giovane tragicamente finita.