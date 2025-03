Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Cindyana Santangelo, attrice e ballerina soprannominata “la Marilyn Monroe Latina” per la sua straordinaria somiglianza con l’icona del cinema americano. Aveva 58 anni. La notizia è stata riportata dal sito americano TMZ, che ha reso noto come l’attrice sia deceduta il 24 marzo scorso, dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale da Malibu, dove risiedeva.

Quel pomeriggio, un’ambulanza era stata chiamata nella sua abitazione per un’emergenza medica, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli. Cindyana è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale. Le cause del decesso restano al momento sconosciute, ma la polizia di Los Angeles ha confermato che nei giorni precedenti la donna si era sottoposta a delle iniezioni cosmetiche effettuate in casa. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’attrice, e non è escluso che le recenti procedure estetiche possano avere avuto un ruolo nella tragedia.

Leggi anche: “Abbiamo perso un grande”. Lutto nel cinema italiano, oltre 100 film in carriera





Addio all’attrice Cindyana Santangelo: aveva 58 anni

Nata nel 1967 a Manhattan con il nome di Cindy Lehrer, era cresciuta a Los Angeles, dove fin da giovane aveva inseguito il sogno dello spettacolo. Negli anni ’80 aveva mosso i primi passi come ballerina, apparendo in videoclip musicali di artisti come Young MC e Jane’s Addiction. Fu proprio Perry Farrell, frontman della band, a definirla per la prima volta “la Marilyn Monroe Latina”, soprannome che l’accompagnò per tutta la carriera. Il salto nella recitazione arrivò con la televisione: Cindyana si fece notare in popolari serie come ER, CSI: Miami e Sposati… con figli, dove interpretò la sensuale Jiggly Room Sierra Madre.

Nel corso degli anni, Santangelo era diventata un volto noto non solo per le sue apparizioni in TV, ma anche per il suo look inconfondibile e la capacità di catalizzare l’attenzione, in parte grazie a quel mix esplosivo di fascino latino e allure hollywoodiana.

Cindyana Santangelo, actor and model who lived the 'party rock star life' before getting sober, has died https://t.co/yrJlLh2obN — Los Angeles Times (@latimes) March 26, 2025

La sua scomparsa lascia un vuoto tra fan e colleghi, che oggi ricordano non solo l’artista, ma anche la donna capace di reinventarsi, restare fedele al proprio stile e vivere sempre sotto i riflettori, anche quando non erano accesi.