Finito The Voice Senior è iniziato The Voice Generation, il talent sempre condotto da Antonella Clerici nella prima serata di Rai1 che unisce sul palco diverse generazioni con la passione per il canto. Dunque famiglie, colleghi e amici. Venerdì 12 aprile, nel corso della prima puntata, si è esibito davanti ai giudici, anche in questa edizione girati di spalle durante la prima performance, un volto già noto al pubblico televisivo.

Si è presentato sul palco di The Voice Generation con la mamma, Giovanna, ma nessuno lo ha riconosciuto. O meglio, i giudici non lo hanno riconosciuto perché il pubblico social ha subito capito di chi si trattava. Anche Rossella Erra si ricordava di lui, come scritto in un tweet. Sta di fatto che mamma e figlio hanno deciso di cimentarsi con una canzone di uno dei giudici, una scelta abbastanza rischiosa anche se alla fine sono riusciti a convincerli.

The Voice Generation, chi è Giuseppe Roccuzzo

Giuseppe Roccuzzo e mamma Giovanna hanno cantato “Meraviglioso amore mio” di Arisa. I giudici si sono girati tutti, ma alla fine la coppia ha deciso di andare con Arisa. “Io e mia mamma siamo distanti, io vivo in uno dei comuni più a nord d’Italia e lei in uno dei comuni più a sud d’Italia, ma i nostri cuori sono uniti”, ha raccontato lui.

“Che grande onore – ha risposto Arisa – Avete scelto questa cosa per dividere in due il mio cuore. Siete stati così intensi e quindi per me è un regalo enorme. Vi ringrazio!“. Poi, come se il tutto non fosse preparato, ha invitato mamma e figlio a intonare con lei “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Ma chi è e dove abbiamo visto Roccuzzo?

Giuseppe e Giovanna vivono ai poli opposti dell’Italia, ma certi legami sono indissolubili 💖 pic.twitter.com/HIb9zt4Gqt — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 12, 2024

Voi l’avete riconosciuto subito Giuseppe Roccuzzo? Moltissimi utenti sì: nel 2020 ha partecipato ai provini di X Factor fermandosi però a un passo dai Live Show perché bocciato da Emma. A distanza di 4 anni è tornato in tv, questa volta su Rai1, per partecipare alla prima puntata di The Voice Generation e stavolta nessuna stroncatura.