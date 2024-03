Bim Bum Bam è stata una vera istituzione della televisione italiana per circa 20 anni, a partire dall’inizio degli anni ’80 fino agli inizi degli anni Duemila. Indimenticabile programma per l’intrattenimento dei bambini, a presentare i cartoni animati insieme al pupazzo parlante Uan, si sono avvicendati nel corso degli anni personaggi diventati poi famosi come i conduttori Licia Colò e Paolo Bonolis.

Al suo fianco c’era sempre anche la bellissima Manuela Blanchard. É entrata nello studio di Bim Bum Bam proprio negli anni Ottanta per prendere il posto di Licia Colò e nonostante siano passati 40 anni quegli ex bambini la ricordano ancora con tanto affetto. A La Repubblica l’ex volto di Bim Bum Bam ha ricordato quel bellissimo periodo in televisione, un’esperienza che ha sempre portato nel suo cuore.

“Ciao amore mio”. All’improvviso Bonolis ferma Ciao Darwin: era in prima fila





Bim Bum Bam, che fine ha fatto Manuela Blanchard

“È stato un periodo davvero strepitoso per le trasmissioni per i bambini. Diciamo che c’eravamo solo noi e pochi altri. Non può immaginare quanta gente mi ferma per strada, mi abbraccia e piange. Capito bene? Piange”. Come fa notare Giacomo Galanti, il giornalista che l’ha intervistata, per Manuela Blanchard “pare che il tempo si sia fermato”. “Invece caro mio ho ben 64 anni (ride). E i miei fan ormai sono tutti sulla quarantina”, ha detto l’ex volto di Bim Bum Bam.

“Con Bim Bum Bam abbiamo segnato l’infanzia di molti e quindi si crea un’emozione difficile da spiegare. – ha raccontato ancora – Trovare ancora i miei ex bambini con gli occhi luccicanti che mi dicono: ‘Sei stata la mia compagnia’ non è una cosa da poco. Quando mi chiamano agli incontri tematici sugli anni ’80 cerco sempre di andare, come sarà quello di Roma il prossimo 7 marzo. E, essendo tutto molto vintage, oltre ai selfie vanno ancora forte gli autografi”.

Oggi Manuela Blanchard insegna Tai Chi, arte marziale cinese: “Non molto prima di smettere con la tv, avevo girato uno spot con i fratelli Taviani che volevano diventassi un’attrice tanto che si offrirono di scrivermi una lettera per l’Actor’s Studio di New York. Ma ho preferito dedicarmi alle arti marziali, una mia passione da quando avevo 16 anni. Passione che oggi mi porta anche a fare lunghi viaggi in Cina dove c’è una sede della nostra scuola”.