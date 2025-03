Nel mondo dei social ci sono dei personaggio che diventano icone trash, capaci di rimanere nel cuore degli utenti per decenni. Una di queste figure è stata protagonista di una delle puntate del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La trasmissione, che ospita personaggi del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo, ha visto come ospite una donna che, pur avendo vissuto un lungo periodo lontano dai riflettori, è diventata celebre grazie a un video che risale addirittura al 1989.

Il video è diventato virale molti anni dopo, riportando la donna sotto i riflettori ed è diventato un cult del mondo tras. In tanti, infatti, si sono chiesti che fine avesse fatto e se fosse riuscita a costruirsi una vita lontano dall’attenzione dei social che l’hanno incoronata icona del trash insieme ad altri personaggi. A distanza di anni, grazie alla trasmissione di Caterina Balivo, siamo finalmente riusciti a scoprire che fine ha fatto.





Che fine ha fatto la Miss Universo Sandra Marchegiano

Sandra Marchegiano, ex Miss Italia nel Mondo, vive felicemente negli Stati Uniti con suo marito, Luis Spagnola, e i loro due figli. Oltre alla sua vita privata, l’ex protagonista del video del 1989 ha raccontato del suo percorso lavorativo. Dopo aver avuto una carriera come “tecnico d’emergenza” dei Vigili del Fuoco ha deciso di intraprendere una nuova strada nel mondo del beauty. Oggi è infatti una stimata estetista e porta avanti con successo la sua attività negli Stati Uniti.

Il pubblico italiano ricorda la sua iconica presentazione al concorso di bellezza del 1989, condotto all’epoca da Fabrizio Frizzi, quando, con un marcato accento, dichiarò: “Ciao, mi chiamo Sandra Marchegiano, vengo da New York e so condenda pe fa sta sfilata“. Caterina Balivo ha mandato in onda anche una breve intervista fatta ai tempi da Fabrizio Frizzi.

Grazie Sandra, ci hai regalato una gioia! 😍 #LVB pic.twitter.com/qHmvrHcxPq — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 27, 2025

“Sono Sandra Marchegiano, vengo da New York e so condenda pe fa stu Skype su La Volta Buona”, ha detto ironicamente l’ex Miss Sandra in collegamento dagli Stati Uniti. La sua partecipazione a La Volta Buona è stata un’opportunità per ripercorrere la sua incredibile evoluzione, passando dall’essere un’icona trash dei social a una donna realizzata, che ha trovato il suo equilibrio tra famiglia e carriera.