Un curioso fuoriprogramma ha avuto luogo durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, il talk show in onda su La7 e condotto dal giornalista David Parenzo. La trasmissione, che solitamente affronta temi di attualità politica e sociale, è stata scossa da un imprevisto che ha colto di sorpresa il pubblico e i presenti in studio.

Durante una delle consuete discussioni all’interno del programma, mentre i partecipanti erano impegnati a dibattere su un argomento di grande rilevanza, quello dell’aumento del caffè dovuto ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accaduto qualcosa che ha distratto completamente l’attenzione del pubblico e soprattutto del conduttore, costretto a intervenire.

L’aria che tira, autore entra in studio: la gaffe in diretta

Durante la diretta della puntata andata in onda mercoledì 12 marzo, mentre il conduttore si trovava davanti al led che riportava i dati sui costi del caffè e i possibili aumenti dei prossimi mesi, un piccolo incidente tecnico, se così si può chiamare, ha scatenato il caos per qualche istante. David Parenzo stava discutendo dell’argomento insieme ad alcuni ospiti e a un certo punto una persona è spuntata proprio davanti alla telecamera.

Uno degli autori della trasmissione, evidentemente convinto di non essere in onda, ha raggiunto il centro dello studio, ma ha impallato l’inquadratura in piena diretta scatenando la reazione del conduttore e dei suoi ospiti. I presenti in studio sono rimasti basiti e lo stesso David Parenzo ha bloccato la diretta per capire cosa stesse accadendo.

“Ma che succede? È impazzito un autore”, ha detto il conduttore del programma. “Probabilmente è lui l’autore della scheda che sitiamo analizzando”, ha detto invece uno degli ospiti della trasmissione. A quel punto David Parenzo ha scherzato dicendo: “Portatelo via”. Resosi conto della gaffe, l’autore si ha fatto fa marcia indietro per ritornare nel dietro le quinte e mettendosi le mani tra i capelli.

“Era John Travolta” ha detto ancora Parenzo, paragonando la scena al momento in cui l’attore americano in Pulp Fiction si volta intorno alla vana ricerca di Mia Wallace che sta comunicando con lui attraverso un microfono. “Cavallo pazzo…come a Sanremo, straordinario, pazzesco”ha detto poi ricordando l’incursione al teatro Ariston del 1992, “accade di tutto, è l’Aria che tira questa qua, non è un programma come tutti gli altri”.