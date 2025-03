Il sabato sera su Rai 1 c’è un nuovo show. Si chiama Ne vedremo delle belle, è condotto da Carlo Conti e vede protagoniste Valeria Marini, Pamela Prati, Laura Freddi, Veronica Maya, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Angela Melilla, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo e Adriana Volpe. I giudici invece sono Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

La prima puntata è andata già in onda: ha vinto la sfida Pamela Prati ma come abbiamo raccontato qua sotto ci sono già i primi scoop e i primi retroscena dallo studio che riunisce ben 10 showgirl, tutte bellissime e amatissime dal pubblico. Tra loro, come detto, anche Veronica Maya ed è stata lei, suo malgrado, a prendersi una marea di critiche sui social.

Critiche a Veronica Maya, “ma cosa hai fatto alla faccia?”

Motivo? Quello che per molti è il suo “nuovo aspetto”. A detta di tanti telespettatori, infatti, la conduttrice è cambiata e non in meglio. La ricordavano diversa e come spesso accade in questi casi c’è stato chi ha calcato parecchio la mano nel far notare la “trasformazione”.

“Praticamente Veronica Maya non riesce nemmeno ad avere un’espressione che sia una. Quell’occhio tiratissimo poi è inquietante”, si legge su X. E ancora: “Veronica Maya, la più giovane in gara, letteralmente sfigurata dalla chirurgia plastica. Sembra la meno giovane”, “Compie quest’anno 48 anni. Serviva tutto quel botox?!?”, “Come si è rovinata Veronica Maya. Distrutta dal chirurgo“.

Veronica Maya, la più giovane in gara, letteralmente sfigurata dalla chirurgia plastica.

Sembra la meno giovane.#NVDB — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) March 22, 2025

Veronica Maya compie quest' anno 48 anni. Serviva tutto quel botox?!? #NVDB #NeVedremoDelleBelle pic.twitter.com/olks811HTR — Fascia Protetta TV (@fasciaprotetta) March 23, 2025

Non mancano poi meme e paragoni assurdi, come quello con il Grinch, il personaggio cattivo delle favole che rovina il Natale, e le sopracciglia come la strega di Biancaneve. Insomma, un delirio – anche sotto al suo post con l’esibizione – contro Veronica Maya che però si è consolata vincendo la prima sfida contro ‘la rivale’ Valeria Marini.