Ieri sera l’EBU, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che la conferenza stampa dei paesi finalisti Big 5 e Svezia, all’Eurovision Song Contest 2024, in programma per venerdì 10 maggio alle 18.30, è stata annullata. Il clima a Malmo non sarebbe sereno per alcuni motivi, in primis la partecipazione dell’Israele alla gara con la cantante Eden Golan.

Ebu, ha deciso di non bandirla dalla gara, come invece ha fatto in passato con altri stati giudicati belligeranti, come è capitato con la Russia nel 2022. Dopo l’esclusione della Russia dalla gara, molti ipotizzavano che anche Israele avrebbe subito la stessa sorte, così non è stato ed Ebu ha dovuto spiegare i motivi: “Il servizio pubblico di Israele è un membro dell’Ebu da 60 anni” spiega. “Il servizio pubblico russo, invece, è stato sospeso dall’Ebu nel 2022 per via delle sue significative violazioni degli obblighi dei membri, e per aver violato i valori del servizio pubblico”.

Eurovision, Angelina Mango fugge in lacrime

L’Ebu ha anche confermato la cancellazione della conferenza stampa dei 5 Big prevista per venerdì 10 maggio: “Si prega di notare che la conferenza stampa dei Big 5 & Sweden, originariamente prevista per le 18:30, è stata cancellata perché tutti gli artisti vogliono concentrarsi sulle prove”. Angelina Mango, presente in sala, ha deciso di mandare un messaggio di pace intonando la celebre Imagine di John Lennon, ma alla fine dell’esibizione è successo qualcosa che ha lasciato i presenti di sasso.

“Ciao a tutti, sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole”, ha dichiarato l’artista visibilmente molto emozionata parlando ai giornalisti presenti in sala per la conferenza stampa che poi è stata cancellata.

“Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell’Eurovision con il mio cuore pieno d’amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica”, ha detto. Ha poi iniziato a cantare Imagine accompagnata da una chitarra, un inno alla pace in tutto il mondo.

guardate marta come la accarezza e lei che scappa via😭 pic.twitter.com/CJN2Uao77J — chiarè🧚‍♀️🧸 (@itss_chiaretta) May 10, 2024

“Sono molto orgogliosa di me stessa. Oggi, ancora una volta, voglio che sia la musica a parlare. Questo è il messaggio più potente che voglio condividere“, ha detto la cantante prima di intonare la canzone. Poi, come mostra un video diventato virale sui social, la cantante ha lasciato la sala sembra in lacrime e di corsa. “Ma cosa è successo???? Sembra sul punto di piangere, non si merita tutto ciò!”, commenta una utente di X.