Pessima notizia per Alfonso Signorini e il Grande Fratello. Il conduttore ha iniziato la giornata del 14 febbraio nel peggiore dei modi, infatti gli hanno comunicato qualcosa che, a dire il vero, era purtroppo nell’aria da tempo. Anche lui stesso in un’intervista aveva confessato di temere la situazione che stava per verificarsi e le previsioni si sono confermate tali.

Un dato nefasto ha infatti travolto il Grande Fratello e Signorini in queste ore. Da quando esiste il reality show di Canale 5 mai era successa una cosa simile. Un vero e proprio disastro, che certamente potrebbe portare Mediaset ad una riflessione molto importante per il futuro.

Grande Fratello, disastro per Signorini: ascolti tv molto negativi

La puntata del 13 febbraio del Grande Fratello si è scontrata con la terza serata di Sanremo 2025 di Carlo Conti. E gli ascolti televisivi sono stati devastanti per il programma Mediaset, che ha ottenuto il peggiore risultato di sempre. Il sito Isa e Chia ha parlato di “vero e proprio harakiri, un tonfo più clamoroso che mai per il GF, sprofondato nel baratro”.

Il GF ha ottenuto 1 milione e 230mila telespettatori con share del 7,65%. Ovviamente il Festival di Sanremo è andato nettamente meglio, arrivando a 10 milioni e 404mila telespettatori e share del 59,7%. Un dato comunque leggermente inferiore rispetto al terzo appuntamento di Sanremo 2024 di Amadeus.

Gli ascolti di ieri sera: Rai 1, Sanremo 59,8% – Canale 5, Grande Fratello 7,7% è la dimostrazione che quando in Tv c'è uno spettacolo che veramente piace al pubblico, il Gf ed il pelato affondano miseramente #GrandeFratello — ForEverZorzando (@GraziaDeNicola1) February 14, 2025

Vedremo se Signorini vorrà commentare questo tracollo o se invece continuerà a lavorare per provare a migliorare i dati, già a partire dalla prossima puntata quando comunque non ci sarà Sanremo a sfidarsi con lui.