Quarta puntata di “The Voice Senior”, venerdì 8 marzo alle 21.30 su Rai 1, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Per i coach nuova puntata di “Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” dove, come di consueto, dovranno ascoltare i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Tra i concorrenti Antonello Tonna, un musicista con una lunga carriera da pianista sulle navi da crociera.

“Sei tu”. Nessuno si gira per il vip, poi Arisa lo riconosce. Il pubblico di The Voice Senior stenta a crederci





The Voice Senior, il superstite della Concordia emoziona i giudici

La sua storia è stata a dir poco emozionante, perché durante il naufragio della della Costa Concordia si trovava proprio a bordo della nave. “Io già prima ero ottimista, ma da quello che mi è successo voglio godermi ancora di più il bello della vita. Sono Tonna, un cognome maltese perché mio padre era di Malta”, ha detto l’aspirante cantante.

“Ho iniziato nel 1980 a fare piano bar. Nel 2000 mi sono arrivate le proposte per suonare sulle navi da crociera e ho girato parecchio, facevo il Mediterraneo, la Grecia, i Caraibi. È stato tutto bellissimo. Il 13 gennaio del 2012 avevo finito il mio set musicale alle 21:30. Alle 21:45 sentiamo un rumore fortissimo di acciaio e non capivamo, poi il blackout, i sette fischi brevi e uno lungo, cioè emergenza. La nave ha cominciato a piegarsi e io vedevo l’acqua che entrava e saliva”, è il racconto di Antonio.

Antonio Tonna ha spiegato di essersi salvato grazie alla musica. Una volta capita la situazione di emergenza, il musicista si è gettato in mare e pensando a Rhapsody in blue, una delle più famose composizioni musicali del compositore statunitense George Gershwin che aveva suonato poco prima sulla nave, ha iniziato a nuotare piano piano, quasi a tempo di musica, fino ad arrivate all’isola del Giglio.

Antonello era il pianista della nave Concordia e racconta il naufragio dal suo punto di vista a #TheVoiceSenior 🤍 #davedere pic.twitter.com/spJoT9Oqrc — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 8, 2024

“Il mio amico batterista era con me a braccetto, io poi ho deciso di buttarmi in mare, lui non si è gettato. L’hanno trovato nella nave dopo due mesi, aveva solo 30 anni. – ha detto con la voce rotta dall’emozione – Con il vestito dell’esibizione ancora addosso ho cominciato a nuotare piano, piano e poi sono arrivato su uno scoglio del Giglio. Voglio ricordare tutti quelli che non ci sono più. Ho capito che è molto importante nutrirci di cose belle che ci dà la vita, lasciando andare via le negatività”. I giudici e il pubblico di The Voice Senior sono stati molto colpiti dalla sua storia.