Drusilla Gucci, l’indiscrezione corre veloce. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha concesso dei veri e propri colpi di scena, portando alla ribalta alcuni nomi Vip. Grande rivelazione quella di Elisa Isoardi, ma nel parerre femminile, anche Drusilla Gucci si è senza dubbio qualificata come protagonista assoluta. Oggi la notizia tocca da vicino la vita sentimentale dell’ex naufraga.

Piccanti rumor farebbero riferimento a una nuova love story che l’ex naufraga starebbe vivendo in grand segreto con un altro volto reso celebre sul piccolo schermo. Alcuni indizi prima di rivelare il nome. Lui di professione è un personal trainer e ad oggi è anche influencer da 1milione e mezzo di follower.

Altro indizio, è reso celebre per aver partecipato insieme alla sua compagna di allora Selvaggia Roma a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Chiofalo, con il quale, si vocifera, Drusilla Gucci stia iniziando una frequentazione. Sulla pagina instagram Insta News arriva una prima conferma proprio da parte dell’ex Temptation.





“Confermo, ci stiamo conoscendo…Confermo il mio interesse per Drusilla…”. E per spazzare via ulteriori dubbi ha aggiunto: “Ho anche conosciuto sua madre…”. Reduce dalla relazione con Antonella Fiordelisi, non sarebbe meglio andare con calma? “Preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella…”, ammette.

Meglio seguire le parole di Francesco Chiofalo e attendere che sia la coppia a rivelare qualcosa in più sul futuro dei loro sentimenti. Sempre su Instagram Insta News si legge: “Quindi sarà vero amore tra i due ragazzi?”, così pare. Certo è che Drusilla Gucci avrà certamente modo di capirlo con il tempo. Un carattere, il suo, che di certo non si lascia convincere tanto facilmente.