Immensa Drusilla Foer, un gigante come co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2022. Dopo le prime due puntate, come abbiamo già detto, è una ventata d’aria fresca, di arte, simpatia, grazia. Il palco è suo, Amadeus sembra quasi farsi da parte quando c’è lei e nulla viene lasciato al caso. Scelta azzeccata stavolta per il direttore artistico che con Ornella Muti e Lorena Cesarini aveva fatto un po’ storcere il naso, c’è da dirlo, con il massimo rispetto possibile per entrambe. Poi arriva Drusilla e tutto prende colore: è una gioia per la mente sentirla parlare.

Un’ironia di classe, finissima, che sorprende e colpisce tutti, trasversalmente. Non è nemmeno passato inosservato il gesto che Michele Bravi ha dedicato a Drusilla Foer: “Sono felicissimo che sei qua, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia”. L’emozione della Foer che gli ha accarezzato dolcemente il viso, con gli occhi lucidi, grati di quelle parole da un’anima profonda come quella di Bravi. Ma per la Foer non è andato tutto bene: c’è stato un momento che probabilmente l’ha lasciata un tantino interdetta.

È successo poco prima dell’esibizione di Iva Zanicchi. La cantante è stata autrice di una gaffe davvero discutibile, forse dettata dall’emozione, forse no. Ma andiamo con ordine: Iva Zanicchi è arrivata sul palco annunciata da Amadeus e Drusilla Foer. Con il sorriso stampato in faccia, piena di emozione, la Zanicchi ha sottolineato l’altezza di Foer: “Quanto sei alta!”.





“Parecchio…Più di te!”, la replica di Drusilla Foer. “Ma hai anche altre cose più di me…” ha aggiunto la cantante. Ora, non è chiaro se la battuta volesse avere un doppio senso oppure no. E soprattutto non possiamo sapere la connotazione che Iva Zanicchi ha voluto dare all’eventuale battuta a sfondo ‘intimo’.

C’è da dire tuttavia che il pubblico non ha apprezzato molto (anche se a onor del vero, una parte ha esultato non poco). A questo punto Drusilla Foer non è stata di certo zitta. Sorridendo, in un lampo ha spiegato a Iva Zanicchi cosa avesse lei più della cantante, riposta: “Sono colta”, risponde l’artista toscana. Applausi a non finire per lei in platea, come sui social, dove invece sono piovute critiche feroci per Iva.