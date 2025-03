Che fine ha fatto il Bruno Sacchi dei Ragazzi della 3a C? Sono in molti a ricordare con affetto Fabrizio Bracconeri, attore e volto amatissimo della televisione italiana, diventato celebre grazie al personaggio della serie cult e alla sua partecipazione a “Forum”. Da qualche anno, però, il pubblico non ha più notizie frequenti su di lui. E allora cerchiamo di capire dove è finito…

Curiosando sul web, è possibile ricostruire il suo percorso e scoprire cosa stia facendo oggi. Nato e cresciuto nel quartiere romano di Primavalle, Bracconeri ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 con ruoli minori, ottenendo però una svolta importante nel 1983 con “Acqua e sapone” di Carlo Verdone. Il grande successo è arrivato nel 1987 grazie alla serie “I ragazzi della 3ª C”, dove ha conquistato il pubblico nei panni di Bruno Sacchi.

Leggi anche: “Mi devasta il dolore”. Fabrizio Bracconeri, il lutto inaspettato che ha sconvolto la sua vita





Il ritorno a Forum, poi il silenzio: cosa fa oggi Fabrizio Bracconeri

Nel corso della sua carriera, l’attore ha preso parte a diverse produzioni televisive fino ad approdare, nel 1992, alla trasmissione Forum al fianco di Rita Dalla Chiesa, dove è rimasto protagonista fino al 1995, per poi tornare dal 2004 al 2013. In seguito, le sue apparizioni sul piccolo schermo si sono fatte sempre più rare, con brevi ritorni nel 2020 e nel 2022 nel progetto ‘Ti racconto tuo padre’, fino all’intervista andata in onda nel gennaio 2023 a Bella Ma’ con Pierluigi Diaco.

Oggi, chi conserva un ricordo affettuoso del suo volto si chiede dove sia finito. E la risposta è più semplice di quanto sembri: Bracconeri si è allontanato dalla televisione per motivi familiari. A spiegarlo era stato lui stesso in un’intervista del 2023 a Libero:

“Da otto anni sto nella Valderice in provincia di Trapani. Sono andato via da Roma perché mio figlio Emanuele, di 22 anni, soffre di una forma di autismo grave che si associa al ritardo mentale”.

Ma cosa fa oggi? Sempre nella stessa intervista, l’attore aveva raccontato:

“Qua, insieme a mia moglie, abbiamo trovato un istituto psico medico pedagogico che ha fatto fare notevoli miglioramenti a Emanuele. Quindi abbiamo deciso di rimanere in Sicilia dove abbiamo restaurato una casa che avevamo preso qualche tempo prima”. Una scelta di cuore, quella di Bracconeri, che oggi si dedica completamente alla sua famiglia e alla serenità di una vita più riservata, lontano dai riflettori.

“Voglio dirlo a tutti voi”. Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte di Eleonora Giorgi