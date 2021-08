Vite al Limite significa dottor Nowzaradan. Se il programma in onda su Realtime che negli Usa si intitola ‘My 600lb life’ ha da sempre un grande successo è anche merito del protagonista, il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica diventato ormai una star.

Younan Nowzaradan, semplicemente Dr. Now per i suoi tanti fan, segue il drastico percorso di dimagrimento di persone con forti obesità documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell’intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Nato a Teheran, in Iran, l’11 ottobre 1944, si è laureato in medicina nella sua città natale e poi proseguito le specializzazioni negli Stati Uniti. Oggi lavora in vari ospedali del Texas e in particolare è a capo della clinica di Houston dove è anche ambientato il docu-reality.

Dottor Nowzaradan di Vite al Limite, chi è il figlio Jonathan



Il dottor Nowzaradan è considerato uno dei massimi esperti del trattamento dell’obesità e delle tecniche laparoscopiche di bypass gastrico, che esegue anche su pazienti ad alto rischio nella clinica che si trova al 4009 Bellaire Boulevard di Houston che vediamo in tv. E come detto è ormai diventato una figura mitologica sul piccolo schermo e in rete, dove è pieno di meme e pagine fan che ironizzano sul suo modo di fare e sul suo sembrare sempre imperturbabile.







Se tutti conoscono e adorano il Dr. Now, pochi conoscono il suo privato. Il chirurgo di Vite al Limite ha sposato Dolores dal 1975 e divorziato nel 2002, hanno avuto tre figli. Il primogenito, che è nato il 6 febbraio 1978, non solo lo ha reso nonno bis ma con lui condivide anche il lavoro: Jonathan Nowzaradn è infatti il produttore e regista di ‘My 600-lb Life’.

Ma non è l’unico figlio del dottor Nowzaradan. Il re di Vite al limite ha anche due figlie femmine: Jennifer Nowzaradan è nata il 21 febbraio 1980. Ha conseguito la laurea e insegna arte presso una scuola superiore di South Austin e anche lei è sposata e ha un figlio. La più piccola, invece, si chiama Jessica, è nata il 1° maggio 1983 e come la sorella più grande si dedica all’arte, specialmente alla fotografia.