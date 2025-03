“Zeudi Di Palma come Perla Vatiero”. Sui social è tornato in tendenza il nome di Zeudi Di Palma, ex vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia, dalla città di Angri al reality condotto da Alfonso Signorini, viene spesso accostata a quella di Perla Vatiero, ex Miss Italia. Molti, infatti, considerano Zeudi una possibile vincitrice a sorpresa del GF, proprio come accadde a Perla.

Quest’ultima, infatti, entrò nella Casa più spiata d’Italia a programma già avviato da diversi mesi ed era stata al centro di un triangolo con Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Alla fine Perlina, come la chiamavano i suoi fan al tempo, era riuscita a strappare la vittoria a quella che tutti ritenevano la favorita: Beatrice Luzzi. Ma in queste ultime ore si parla di Perla anche pe run altor motivi, l’influencer è tornata al centro dell’attenzione anche per la svolta che ha preso la sua vita.

“Che fine ha fatto?”. Dopo il successo al Grande Fratello, il silenzio: cosa si sa oggi su Perla Vatiero

Dopo la fine della lunga relazione con Mirko Brunetti, durata sei anni, Perla si è un po’ allontanata dai riflettori. Tuttavia, a Capodanno era stata beccata con un altro ex concorrente del GF, Alessio Falsone, ex fidanzato di Anita Olivieri. Tra i due si era già creata una certa intesa durante la loro convivenza nel reality, e adesso nuove segnalazioni alimentano le voci su un possibile avvicinamento.

I fan si erano divisi: c’era chi sperava in un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko e chi, invece, sognava una nuova storia con Falsone. Perla, però, aveva voluto chiarire la situazione, ribadendo che tra lei e Alessio c’è solo un’amicizia. A conferma di ciò, aveva sottolineato che alla festa di Capodanno erano presenti molte altre persone.

Lei ha dichiarato di “essere concentrata solo su se stessa”. Come mostrano le foto che lei pubblica sui social, Perla è sempre più impegnata come imprenditrice nel campo della moda. Perla ha creato un proprio brand e la sua passione è diventata ormai un vero e proprio lavoro.

Nel frattempo, in una recente intervista, Perla ha parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello, rivelando che per lei non è stata del tutto positiva, nonostante la popolarità acquisita. “Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria”, ha raccontato. Ha poi spiegato di aver sofferto particolarmente per il giudizio di Alfonso Signorini, che considerava una figura di riferimento nel programma: “Tra le tante difficoltà che ho dovuto affrontare, il giudizio ricevuto dal conduttore, che vedevo come unico punto di appoggio dentro la casa, è stato uno degli aspetti che mi ha ferita di più, molto più di tante critiche arrivate dal web”.