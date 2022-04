“Mi scusi, siamo in onda”. Imbarazzo in diretta durante l’intervista in studio

Il bello della diretta. Sono tanti gli imprevisti e le gaffe andate in onda stravolgendo programmi o telegiornali durante la storia della televisione italiana. È quanto accaduto nel corso della puntata della trasmissione Pomeriggio24 di Rainews24, mentre Alessandro Baracchini stava intervistando il suo ospite riguardo alla guerra in Ucraina.

“Che impressione hai di questa fase, che impressione hai di questa dannata guerra che ha superato i due mesi” ha chiesto il giornalista al suo ospite. E in quel momento è accaduto l’imprevisto.





Donna delle pulizie compare nello studio di Rai News24 durante la diretta

Proprio mentre l’ospite stava per rispondere, nello studio di Pomeriggio24, con tutta tranquillità, è arrivata la donna delle pulizie, con tanto di camice e spazzolone in mano e rivolgendosi al conduttore lo ha salutato con un ”ciao”. L’ospite in studio, in procinto di rispondere alla domanda del giornalista, si è accorto della presenza della donna ed è rimasto basito.

Dopo qualche minuto di esitazione il conduttore si è girato e rivolgendosi simpaticamente alla donna delle pulizie l’ha informata di essere in onda. “No, bellissimo! Scusi signora, siamo in onda. Saluti tutti grazie – dice Baracchini addirittura facendo un gesto con la mano – arrivederci a dopo”.

La signora si scusa e sparisce dietro le quinte e Alessandro Baracchini ritorna al suo lavoro spiegando al suo ospite “Succede anche questo!”. Lo stesso conduttore della trasmissione in onda du Rai News 24 ha pubblicato la scena sul suo profilo Twitter.

