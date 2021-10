Belle notizie per tutti i fan di Don Matteo. L’indiscrezione è arrivata in diretta su Rai Tre, a pochi minuti dalla mezzanotte, nel salotto di Che tempo che fa di Fabio Fazio. A confessarla il grande e irreprensibile Nino Frassica. Ma cosa è successo e perché si torna a parlare di Don Matteo? Come è noto, la serie tv sul prete di Spoleto, sta per vivere una delle più grandi rivoluzioni della sua trama di sempre. Con la tredicesima stagione, in arrivo nei primi mesi del 2022 e attualmente in fase di produzione, il volto storico della serie Terence Hill lascerà il suo personaggio.

Insomma, dopo 13 anni cambia davvero tutto: una rivoluzione per l’Italia intera, la fine di un’epoca. Come molti sapranno, la notizia dell’abbandono di Terence Hill, circola ormai da diverso tempo ed è stata poi confermata anche dal regista Luca Bernabei (Signori e signore, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo!” queste la frase che ha fatto il giro del web) e da tutta la produzione.

Nei giorni scorsi si sono svolte le ultime riprese ufficiali di Don Matteo con Terence Hill, che ha fra l’altro salutato il suo personaggio anche con un nostalgico post sui social. Poi si è parlato molto dell’arrivo Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), un ecclesiastico senza tonaca che invece di girare con la celebre bicicletta del suo collega andrà in giro in moto. Ma sarà per sempre?





Fino a poche ore fa sembrava proprio di sì, ma quello che Nino Frassica ha raccontato a Fabio Fazio a questo punto sconvolge le carte in tavola sul futuro di Don Matteo. In genere Nino Frassica fa solo battute sarcastiche ed esilaranti, che di norma tendono a smorzare i toni forse un po’ troppo impostati di Fazio.

– Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via, poi tornerà. Attenzione. Non è un addio, è un arrivederci.

– Aveva ragione Marzullo, come fai a saperlo?

– L'ho letto su @tvsorrisi!@Fabfazio e gli spoiler su Don Matteo con @ninofrassicaoff e Gigi Marzullo a #CTCF pic.twitter.com/nRhUGpwcCa October 3, 2021

Eppure, questa volta, l’attore che nella serie interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini ci è sembrato più serio che mai. Ha detto a Che tempo che fa, riguardo al futuro di Terence Hill nella serie: ”Ad un certo punto di Don Matteo Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci”. Beh, più chiaro di così.