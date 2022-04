Don Matteo, colpo di scena per l’attore. Un’uscita di scena definitiva di Terence Hill in vista della puntata in onda su Rai Uno, ma è tutto vero? La fiction potrebbe andare incontro a una vera e propria sorpresa per gli spettatori più appassionati che hanno seguito le ultime vicende con l’amaro in bocca.

Don Matteo incontro a un bluff? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni pare che Terence Hill non sia ancora pronto a riporre l’abito di scena. Una scena, l’ultima dell’episodio trasmesso il 21 aprile, pare abbia lasciato visto il protagonista allontanarsi in una macchina con a bordo la banda di criminali che sembra averlo obbligato a seguirli.





Tutto questo farebbe pensare a un addio al set di Terence Hill. Ma davvero tutto sembra essere destinato a un simile finale? Per i fan più appassionati della fiction pare che le prossime puntate possano andare incontro a clamorosi colpi di scena che potrebbero dunque riportare sulla scena l’amato attore.

D’altronde anche “Nino” Cecchini è convinto che Don Matteo sia stato rapito, lasciando ricadere tutti i sospetti su Don Massimo. Terence Hill lontano, dunque, ma per poco tempo. Un “arrivederci” per l’attore come anticipato dallo stesso collega di set.

Don Matteo è stato rapito o è andato via volontariamente? Tornerà? Non tornerà? È a Malibù ? È andato a cercare Sergio La Cava?



Ma sopratutto…le nostre domande prima poi troveranno una risposta? #DonMatteo13 pic.twitter.com/NYWG0B2saX — 𝓐🍊 (@_portamivia_) April 21, 2022

L’addio in verità rappresenterebbe solo un altro caso di rapimento da risolvere: “Don Matteo è stato rapito o è andato via volontariamente? Tornerà? Non tornerà? È a Malibù ? È andato a cercare Sergio La Cava? Ma sopratutto…le nostre domande prima poi troveranno una risposta?”, si legge su Twitter.

“L’abbiamo scoperta”. La naufraga ha mentito. E cambia tutto dopo il caso all’Isola dei Famosi