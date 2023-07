Il colpo di scena su Don Matteo sarebbe servito. Secondo le ultime notizie, nella quattordicesima stagione Maria Chiara Giannetta sarà sostituita. Una rivoluzione sarebbe quindi molto vicina, anche perché pure un altro protagonista sarebbe ormai prossimo all’addio. Ed è comunque già spuntato il nome di chi prenderebbe il posto della capitana Anna Olivieri. A rivelare ogni dettaglio è stato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha quindi fornito tutti i particolari sulla serie tv Rai.

Quindi, salvo improbabili dietrofront, a Don Matteo non vedremo più operare la capitana interpretata dall’attrice Maria Chiara Giannetta. La quale sarà sostituita da un’altra persona, pronta a prendere le redini di questo ruolo e a cercare di non farla rimpiangere. Dopo l’uscita di scena di Terence Hill, questa sarebbe un’altra bella botta per il pubblico, che dovrà abituarsi all’eventuale sua assenza dalla serie televisiva.

Don Matteo, Maria Chiara Giannetta sarà sostituita: chi prende il suo posto

Tv Sorrisi e Canzoni ha quindi sganciato la bomba atomica su Don Matteo 14, fornendo un’anticipazione inaspettata su Maria Chiara Giannetta, che sarà sostituita insieme molto probabilmente anche a Maurizio Lastrico. Quest’ultimo non dovrebbe più impersonare il pubblico ministero nella serie: “Sono tante le novità che trapelano dal set della quattordicesima edizione. Una tra tutte l’arrivo di un nuovo capitano. E ci sarà anche una nuova pm”.

Ecco chi dovrebbe essere l’erede della capitana Anna Olivieri: “Ci sarà l’arrivo di un nuovo capitano con il volto di Eugenio Mastandrea, che raccoglierà il suo testimone”. Non si sa invece chi sostituirà il pm Marco Nardi. Intanto, si è anche appreso grazie a Lanostratv che la prossima stagione di Don Matteo non dovrebbe cominciare nel gennaio 2024 bensì nella primavera dell’anno prossimo. Ma su questo si attendono ulteriori notizie, che giungeranno prossimamente.

Classe 1993, Mastrandrea ha recitato in All Corps Are Bastards, From Scratch – La forza di un amore e Nero a metà. Lui è originario della capitale Roma e ha un diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.