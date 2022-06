Un mese fa è terminata la tredicesima stagione di Don Matteo, una delle fiction più longeve della Rai. Una stagione che è stata caratterizzata da tante novità: una su tutte è l’addio di Terence Hill e il passaggio di testimone con Raoul Bova che nella serie interpreta Don Massimo. Per molti si è trattato della fine di un’epoca: Terence Hill ha legato sin dall’inizio il suo volto alla fiction. Il cambio della guardia è andato in onda nella puntata del 21 aprile intitolata “Così lontani, così vicini”.

Uno stop quello di don Matteo per Terence Hill, che arriva dopo 259 puntate a 22 anni dalla messa in onda della prima (7 gennaio 2020). Una lunga avventura televisiva accompagnata da ascolti record, una media di 7 milioni e mezzo, perché il prete-detective da subito ha appassionato milioni di persone e non solo in Italia. La serie è apprezzata dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia e il format è stato adottato anche in Polonia e in Russia.





Don Matteo 14 anticipazioni: possibile l’addio di Anna e Marco

Ora il pubblico attende la prossima stagione della fiction, la stagione numero 14 è già in cantiere e già arrivano le prime anticipazioni di quello che poi andrà in onda su Rai1. Al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende di Don Massimo, il nuovo parroco della città interpretato da Raoul Bova, che ha preso ufficialmente il posto di Terence Hill, volto storico di questa fiction. Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 14 rivelano che le riprese delle nuove puntate cominceranno nel 2023.

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità, gli intrighi e le passioni che prenderanno forma nel corso della prossima stagione. Il protagonista sarà Don Massimo che è riuscito a conquistare il gradimento degli spettatori. Chi si aspettava un crollo negli ascolti dopo l’addio di Terence Hill è rimasto deluso: con Raoul Bova la fiction ha registrato un incremento dal punto di sta auditel. Per vedere in onda le nuove puntate di Don Matteo 14, bisognerà attendere la stagione televisiva 2024.

La presenza di Raoul Bova è confermatissima, stesso discorso non si può fare per Anna e Marco, la coppia che ha tenuto banco per tutta la scorsa stagione con le loro vicende sentimentali. Ad allarmare i fan della fiction sono state alcune frasi di Maria Chiara Giannetta, la quale ha parlato di “cerchio chiuso” tra Anna e Marco dopo che nel finale della tredicesima stagione c’è stato il trionfo dell’amore. “Ci deve essere una forte motivazione per riaprirlo”, ha aggiunto ancora l’attrice che veste i panni di Anna Olivieri. L’addio di Anna e Marco potrebbe essere dettato anche da altri impegni professionali dei due attori che li interpretano.

