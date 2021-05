C’è grandissima attesa per vedere su Rai 1 la nuova stagione di ‘Don Matteo 13′, anche se il pubblico è ancora costretto a pazientare un po’. In questi giorni si è parlato moltissimo della fiction, in virtù di un’indiscrezione bomba riguardante Terence Hill. Si è vociferato che dal quarto episodio avrebbe detto addio per lasciare il suo posto all’attore Raoul Bova. Poi è uscita fuori un’altra news che smentirebbe di fatto questa ipotesi, riferendo che Bova sarà semplicemente un protagonista della stessa.

Il sito ‘TvBlog’ aveva parlato di un vero e proprio passaggio del testimone: Raoul Bova prenderà il posto di Terence Hill che dunque dopo quasi tredici stagioni di onorato servizio ha deciso di lasciare la canonica. Ma ovviamente l’attore vestirebbe l’abito talare per dar vita a una nuova figura che, è chiaro, non potrà essere troppo distante da quella attuale. Ma veniamo adesso ad una bellissima notizia, che sta facendo andare tutti letteralmente al settimo cielo.

Dopo tantissima attesa, sono finalmente iniziate le riprese di ‘Don Matteo 13’. Gli attori si sono infatti dati appuntamento sul set e si sono incontrati nella città di Spoleto per ricominciare l’avventura. Sono stati diversi i protagonisti della serie tv ad essersi immortalati durante le riprese, ma è stato in particolare uno dei maggiori personaggi ad aver pubblicato diverse immagini e storie sul profilo Instagram. E quest’ultimo ha anche voluto scrivere un messaggio per rendere speciale questa giornata.





A far vedere gli scatti dal set di ‘Don Matteo 13’ ci ha pensato l’attore Maurizio Lastrico, che interpreta il pubblico ministero Nardi. Durante la visione delle sue stories si è potuta osservare la presenza di altri personaggi, tra cui l’attrice Maria Chiara Giannetta, che ricopre il ruolo del capitano Anna Olivieri. In questa festa degli attori, entusiasti di prendere parte a questa tredicesima stagione, c’era anche l’attesissimo Terence Hill, il quale però ricomincerà a lavorare sul set soltanto dal prossimo 7 giugno.

Su ‘Don Matteo 13’ era esplosa anche una polemica da parte dell’attrice Milena Miconi, esclusa dalla fiction: “L’episodio del matrimonio fece letteralmente il botto, ma a quanto pare conta poco. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte ‘strane’, e certo non sarà l’ultima. Di sicuro io guarderò altro”. Una vera e propria stoccata nei confronti della fiction.