Colpo di scena durante la diretta di Domenica In. Ospite (non in studio) è Ornella Vanoni che in collegamento con Mara Venier racconta il motivo per il quale non è riuscita a presentarsi. La cantante infatti racconta di essere caduta in treno. Una botta che l’ha costretta a non presentarsi in studio. Al telefono, la Vanoni racconta cosa è successo: “Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata”. La interrompe Venier incredula: “Ma come in bagno? non eri in viaggio?” e la cantante risponde con un secco: “In treno c’è il bagno non lo sai?”.

E ancora: “Tu sei troppo ricca per prendere il treno”, generando una risata collettiva. E continua Ornella Vanoni: “Oggi che c’era la festa, io sono caduta” dice ironicamente la Vanoni. “Non guardo la puntata oggi perchè mi sento triste altrimenti. La vedrò domani su Rai play”, dice a Mara. Tra l’altro la cantante è stata invitata a Domenica In per presentare il film in uscita il 25 dicembre di cui è una delle protagoniste: “7 donne e un mistero”, regia di Alessandro Genovesi.

In studio anche Margherita Buy e Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri per parlare della pellicola. Ma per Ornella Vanoni niente da fare, zia Mara Venier ha fatto a meno di lei. Nella stessa puntata di Domenica In, la conduttrice ha dato un’altra brutta notizia: Elena Sofia Ricci lascia il suo ruolo di Suor Angela nella fiction Che dio ci aiuti.





A rivelarlo è stata la collega di set Valeria Fabrizi, nel corso dell’ospitata a Domenica In, in cui è stata intervistata da Mara Venier. “Vado in depressione”, ha scherzato la Fabrizi in riferimento al fatto che Ballando con le Stelle si sta per concludere. “Aspetto di fare la suora”, ha aggiunto, sottintendendo al suo ruolo nella serie in onda su Rai Uno.

“Ma oggi la notizia è pessima, Elena Sofia Ricci non vuole più farla”, ha aggiunto a Domenica In l’85enne, avallando ciò che si sussurra da tempo. “Prenderanno qualcun altro… Se sono disperata? No no…”, ha scherzato Valeria, nel rispondere a una domanda di ‘Zia’ Mara. D’altro canto che Elena Sofia Ricci fosse sul punto di dire addio a uno dei suoi personaggi più noti televisivi lo aveva ammesso lei stessa.