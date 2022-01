Ne abbiamo già parlato della morte di Lorenzo Lazzarini di Doc-Nelle tue mani. Per i fan è stato un vero e proprio choc quando se n’è andato. Ora però, l’attore Gianmarco Saurino ha spiegato che gli autori della fiction hanno voluto rendere omaggio a quello che è successo a tanti medici e infermieri durante la pandemia. Come ricorderete infatti, Lorenzo è morto di Covid, proprio nelle prime settimane di pandemia (nella serie). Ora, come racconta il settimanale Di Più, la morte di Lazzarini è ispirata ad una storia reale, quella di Roberto Stella.

Stella era un medico di famiglia di Busto Arsizio, nel Varesotto. L’uomo lavorava in un poliambulatorio della sua città ed era anche presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese. È stato il primo medico italiano a morire di Coronavirus: Roberto Stella è deceduto l’11 marzo 2020 all’età di 67 anni. Esattamente venti giorni dopo la scoperta del primo focolaio in Italia. Se ne è parlato tanto di Stella: amici e colleghi lo ricordano come un medico carismatico, sempre disponibile con i suoi pazienti. Un po’ come è stato Lorenzo Lazzarini con i suoi a Doc-Nelle tue mani.

Roberto Stella, il medico da cui ha preso ispirazione Doc-nelle tue mani

Sempre a Di più, un amico di Roberto Stella ha rivelato che l’uomo che ha dato ispirazione a Doc-Nelle tue mani, non si è tirato indietro quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 in Italia. Si è gettato nel lavoro a capofitto, sia per coordinare centinaia di medici sia per continuare a seguire i suoi pazienti, che ha visitato fino all’ultimo.

In quei maledetti giorni di caos e paura, Roberto ha iniziato a stare male, a sentire una certa stanchezza, fino a quando non è stato ricoverato in rianimazione. Roberto Stella “È morto da eroe, da combattente, che cade sul campo di battaglia”, ha dichiarato un collega, che ha poi aggiunto: “Sono certo che è orgoglioso dell’omaggio che Doc-Nelle tue mani ha reso a tutti i medici e infermieri che, come lui, hanno dato la vita per gli altri”.

Tra l’altro, tre mesi dopo la scomparsa di Roberto Stella, il figlio Massimo si è laureato con lode in Medicina. Anche il figlio adesso è un medico e siamo certi che prenderà le orme del papà, un uomo eccezionale che verrà ricordato per sempre. Anche grazie a Doc-Nelle tue mani.