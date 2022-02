Brutta notizia per il pubblico di ‘Doc – Nelle Tue Mani’. La Rai ha dovuto prendere all’ultimo momento una decisione necessaria sulla popolare serie televisiva, che ha come assoluto protagonista l’attore Luca Argentero. Proprio nella giornata di giovedì 24 febbraio erano in programma due puntate in serata, ma improvvisamente è stata annunciata la sospensione. E quindi i telespettatori non avranno la possibilità di assistere agli episodi ‘Ragioni e conseguenze’ e ‘Gold standard’.

Per ‘Doc – Nelle Tue Mani’ è arrivata una notizia bellissima, ma che non riguarda direttamente la serie ma un’attrice della stessa. Silvia Mazzieri, che in ‘Doc’ interpreta Alba Patrizi, ha deciso di dare il lieto annuncio in una data per lei speciale: il 23 febbraio. E quanti commenti dagli amici vip: da Giusy Buscemi a Elena Sofia Ricci passando per Ludovica Martino, Giulio Berruti e Sara Ricci. Anche il suo compagno e futuro papà, come anticipavamo, è famoso. SI tratta dell’attore Yuri Gugliucci.

Ormai siamo agli sgoccioli della seconda stagione di ‘Doc – Nelle Tue Mani’, infatti come ha ricordato ‘Gossip e Tv’, ci sarebbe stato il sesto appuntamento, quindi il terzultimo. Le vicissitudini del dottor Fanti e dei suoi colleghi non saranno visibili dunque il 24 febbraio e non sappiamo quanto saranno recuperati i due appuntamenti. La motivazione dietro questa sospensione è decisamente molto seria e il pubblico inevitabilmente capirà che la situazione è molto seria e anche imprevedibile.





Stando a quanto emerso in queste ore, ‘Doc – Nelle Tue Mani’ non sarà trasmesso per lasciare spazio alle 21.25 allo speciale Tg1. Ci si concentrerà infatti sugli ultimi sviluppi legati alla crisi in Ucraina, infatti il suo territorio è stato attaccato dalla Russia, che ha dichiarato guerra. Con ospiti e inviati dalle zone del conflitto si cercherà di fare chiarezza su ciò che sta succedendo e anche su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Si attendono comunicazioni per il recupero delle puntate di ‘Doc’.

E sulle tragiche vicende ucraine si è soffermata Antonella Clerici in diretta televisiva: “Eccoci nel nostro mezzogiorno, per me è complicato quando si entra nelle vostre case dopo aver sentito queste terribili notizie. Monica Maggioni ci ha preso per mano e ci ha raccontato tutto, la guerra è realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato nulla. Non ci meritavamo tutto questo”.