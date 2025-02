Importante novità su Pamela Petrarolo. Dopo aver lasciato il Grande Fratello per questioni personali, si è tanto vociferato su ciò che potesse succedere e sulla decisione definitiva da prendere. L’indiscrezione sul suo conto è arrivata nella giornata del 13 febbraio, poche ore prima della puntata in diretta. Infatti, sarebbe stata fatta una scelta particolare dalla donna.

Pamela ci avrebbe pensato su a lungo e alla fine avrebbe comunicato al Grande Fratello le sue intenzioni. I dettagli sull’ex Non è la Rai sono stati anticipati dall’influencer Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha voluto informare i telespettatori appena saputa la notizia.

Grande Fratello, cosa avrebbe deciso di fare Pamela Petrarolo

L’esperto di gossip e tv Venza è riuscito a sapere qualche retroscena su Pamela e sulla volontà di ritornare o meno al Grande Fratello. Già in un’altra occasione aveva abbandonato temporaneamente il reality show prima di rientrare, ora è successo di nuovo che ha dovuto salutare tutti improvvisamente. E adesso è emersa la sua decisione finale.

Secondo Venza, “Pamela non rientrerà nella casa del Grande Fratello! Di queste ore è la decisione della ormai ex concorrente, che avrebbe deciso di non rientrare più nonostante le fosse data l’opportunità di rientrare!”. Dunque, la sua esperienza sarebbe da ritenersi del tutto conclusa.

E il giudizio dell’influencer sugli altri concorrenti è stato devastante: “E ci credo!! Neanche io rientrerei più in quel covo di lupi!”.