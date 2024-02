La terza serata del Festival di Sanremo 2024 sarà l’occasione giusta per un recupero? Dopo il 65,1 per cento di share della serata inaugurale, Amadeus ha dovuto incassare un calo di ascolti: il secondo appuntamento si è fermato difatti a 10.361.000 spettatori, vale a dire il 60,1 per cento di share. È una flessione rispetto alla seconda serata del 2023 ed è considerato un aspetto del tutto naturale. I numeri, del resto, sono pur sempre altissimi, confermando la spiccata abilità di Amadeus come direttore artistico. Con lui oggi nella veste di co-conduttrice c’è la simpatica Teresa Mannino (tutto quello che c’è da sapere su di lei).

>>>> La classifica ufficiale della prima serata: grandi sorprese

>>>> La classifica ufficiale della seconda serata: è cambiato tutto

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Giorgia come co-conduttrice della seconda serata è piaciuta a tutti



Festival, la diretta della terza serata di Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che succede

Anche oggi, come ieri, sono 15 i cantanti in gara, quindi la metà rispetto alla lunga ‘maratona’ della prima serata che ha visto esibirsi tutti i trenta artisti ammessi al Festival. I cantanti vengono presentati man mano dagli altri 15 colleghi che, in questo modo, partecipano alla serata. Ed è bello vedere scambiarsi un reciproco in bocca al lupo prima dell’esibizione. Sanremo è una festa anche per questo.

Anche stasera votano la giuria radio e il televoto, con preferenza espressa utilizzando il codice abbinato al cantante scelto. Entrambi hanno un peso del 50 per cento. Tra gli ospiti della terza serata, in apertura il Coro dell’Arena di Verona che esegue Va’ pensiero, poi Russell Crowe che si esibisce insieme alla sua band – gli Indoor Garden Party – in un medley di brani blues-rock. Ancora, Sabrina Ferilli per presentare la fiction Rai intitolata Gloria. Atteso anche il ritorno di Eros Ramazzotti per i 40 anni di Terra promessa, cantanta all’Ariston nel 1984. Infine, Gianni Morandi e l’attore Edoardo Leo.

Ecco la scaletta della terza serata del Festival

Il Tre – “Fragili” presentato da Loredana Bertè

– “Fragili” presentato da Loredana Bertè Maninni – “Spettacolare” presentato da Alfa

– “Spettacolare” presentato da Alfa bnkr44 – “Governo Punk” presentati da Fred De Palma

– “Governo Punk” presentati da Fred De Palma Santi Francesi – “L’amore in bocca” presentati da Clara

– “L’amore in bocca” presentati da Clara Mr. Rain – “Due altalene” presentato da Il Volo

– “Due altalene” presentato da Il Volo Rose Villain – “Click boom!” presentata da Gazzelle

– “Click boom!” presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso – “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico

– “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama

– “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama Angelina Mango – “La noia” presentata da Irama

– “La noia” presentata da Irama Diodato – “Ti muovi” presentato dai The Kolors

– “Ti muovi” presentato dai The Kolors Ghali – “Casa mia” presentato da Mahmood

– “Casa mia” presentato da Mahmood Negramaro – “Ricominciamo tutto” presentati da Emma

– “Ricominciamo tutto” presentati da Emma Fiorella Mannoia – “Mariposa” presentata da Annalisa

– “Mariposa” presentata da Annalisa Sangiovanni – “Finiscimi” presentato da Francesco Renga e Nek

– “Finiscimi” presentato da Francesco Renga e Nek La Sad – “Autodistruttivo” presentati da Geolier

Terza serata Sanremo 2024, l’ordine di uscita dei cantanti X @SanremoRai

Sanremo, partita la terza serata con il Tre

Presentato da una superba e super acclamata Loredena Bertè il Tre ha aperto la terza serata del Festival di Sanremo. Nella prima serata la sua ‘Fragili’ non ha convinto in pienoo, più decisa questa nuova esibizione. In platea la mamma de Il Tre si commuove. Il Tre lascia con un messaggio: “Credere nei sogni ripaga. Oggi sono qua davanti a questo meraviglioso pubblico: è tutto vero”.

Sanremo, accompagnato da Alfa tocca ora a Maninni

Per la sua seconda esibizione ha scelto un look total black. La sua ‘Spettacolare’ stappa appluasi convinti da una parte del pubblico.

Sanremo, da Amadeus arriva la bordata che non ti aspetti

Un Amadeus insolitamente polemico ha aperto la terza puntata del Festival di Sanremo. L’affondo è riguardo alle critiche piovute ieri sera, e stamani, sul caso John Travolta. “Grazie a chi ha scelto di voler condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita. Si è parlato troppo di John Travolta, ma non si è dato abbastanza spazio alla grandezza del maestro Giovanni Allevi”. Una presa di posizione netta, pronunciata in diretta con la quale Amadeus ha voluto invitare ad una riflessione. E, implicitamente, scusarsi per aver alimentato in qualche modo il caso.

Sanremo, irrompe la simpatia di Teresa Mannino

Al Festival di Sanremo irrompe Teresa Mannino. È la terza co conduttrice dopo Marco Mengoni e Giorgia. Altro piglio rispetto ai due cantanti. Scesa dalla scala dell’Ariston con un ritmo travolgente, tiene banco con un monologo che strappa risate e applausi. Scelta più che azzeccata.